КТЖ планирует постепенно поднимать тарифы на пассажирские перевозки

«Казахстан темир жолы» планирует постепенно поднимать тарифы на железнодорожные билеты, цена будет зависеть от расстояния, заявил во вторник в ходе брифинга в правительстве глава нацкомпании Нурлан Сауранбаев.

«Мы ведем постепенное увеличение тарифов. Доведение его (будет до уровня соседей – В.). По сравнению с нашими соседями, Россией, наши тарифы в два раза меньше, а против некоторых в три – четыре раза», - сказал Сауранбаев.

По его словам, тариф будет варьироваться от расстояния. То есть чем больше расстояние, тем выше стоимость билета.

«(Повышение – В.) тарифов – это магистральная сеть улучшится, (будет – В.) обновление локомотивного парка и пассажирских вагонов. А сервис – для этого не нужно повышать тариф», - перечислил плюсы от повышения тарифов глава КТЖ.

Сауранбаев отметил, что тарифная политика компании была создана в 1989 году, и ее основной задачей служило субсидирование разных грузов. Однако, подчеркнул он, «на сегодняшний день эта система уже не дает возможности работать так».

«Вы задаете вопросы и по пассажирским, и по грузовым вагонам. Все должно стоить столько, сколько оно стоит. То есть в законе написано, что тариф должен полностью отбивать себестоимость, плюс давать маржу, чтобы поддерживать и магистраль, и вагонный, и локомотивный парк на должном уровне», - заключил он.