Движение будет перекрыто до утра среды
Участок улицы Байзакова в Алматы перекроют на ремонт
фото Жанары Каримовой

В Алматы участок улицы Байзакова временно перекроют на ремонт, сообщает Telegram-канал Almaty_Joly.

«С 23:00 21 ноября до 6:00 22 ноября на участке улицы Байзакова от Гоголя до Райымбека будет закрыто движение. Здесь проведут средний ремонт дорожного полотна», - говорится в сообщении.

Отмечается, что подрядчик ТОО «Dauren Build» не выполнил работы, и акимат расторг с ним договор. Ремонт будут проводить несколько подрядных организаций в рамках социальной ответственности бизнеса.

Ранее управление городской мобильности Алматы сообщило о намерении расторгнуть договор с ТОО «Dauren Build» из-за нарушений в работе по среднему ремонту улицы Байзакова от улицы Тимирязева до проспекта Райымбека. Ремонт участка дороги был приостановлен более чем на 20 дней без согласования с управлением, которое неоднократно направляло письма с уведомлением о возобновлении дорожно-ремонтных работ.

«Однако дорожно-ремонтные работы были возобновлены подрядной организацией только в октябре. Также техническим надзором выявлены замечания, которые в настоящее время не устранены», – сообщали в ведомстве.

24 августа подрядчик проводил на участке дороги работы по фрезерованию дорожного покрытия с разбором сопряжений пешеходных переходов, не уведомив управление городской мобильности. Это, отмечают в ведомстве, создало небезопасные условия для передвижения транспортных средств и пешеходов.

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