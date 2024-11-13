Полицейский из Алматы приговорен к ограничению свободы за пытки задержанного во время Январских событий

Он осужден на 2 года и 6 месяцев ограничения свободы
Специализированным межрайонным судом по уголовным делам города Алматы вынесен приговор сотруднику управления полиции Алмалинского района по факту применению пыток задержанному во время Январских событий 2022 года, сообщила пресс-служба прокуратуры города.
Еще по теме:
- В КНБ сообщили о задержании в области Жетысу подозреваемых в сбыте оружия, похищенного во время Январских событий
- Апелляционный суд оставил без изменений приговор по делу обвиненных в попытке госпереворота
- В Алматы и Шымкенте задержаны 15 предполагаемых участников ОПГ «Дикого Армана» – МВД
- Суд Алматы отменил постановление райсуда о лишении Гульнары Жуаспаевой адвокатской лицензии
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые