Он осужден на 2 года и 6 месяцев ограничения свободы
Полицейский из Алматы приговорен к ограничению свободы за пытки задержанного во время Январских событий
фото Жанары Каримовой

Специализированным межрайонным судом по уголовным делам города Алматы вынесен приговор сотруднику управления полиции Алмалинского района по факту применению пыток задержанному во время Январских событий 2022 года, сообщила пресс-служба прокуратуры города.

«Прокурорами доказано, что 8 января 2022 года в управлении полиции Алмалинского района виновным сотрудником полиции в отношении доставленного гражданина применены пытки. В результате противоправных действий сотрудника полиции потерпевшему причинены физические страдания», - сообщили в надзорном органе.

Уголовное дело расследовалось спецпрокурорами города Алматы.

Суд учел, что полицейский признал свою вину, и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года 6 месяцев, с лишением специального звания и права работать на госслужбе.

Приговор вступил в законную силу.

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