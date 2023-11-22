Педагоги и юристы не будут подтверждать свои дипломы на территории ЕАЭС

В среду в ходе пленарного заседания мажилис ратифицировал поправки в соглашение в договор о Евразийском экономическом союзе, согласно которым представителям педагогической и юридической деятельности не нужно будет подтверждать свои документы об образовании на территории государств-участников ЕАЭС. Кроме того, в договор вносятся изменения по возможности проведения повторного антидемпингового расследования, а также вводятся штрафы за неисполнение решений Евразийской экономической комиссии в сфере соблюдения правил конкуренции.

«Законопроектом исключаются требования по признанию документов об образовании для работников в педагогической и юридической деятельности в другом государстве-члене ЕАЭС. Это дает возможность свободному передвижению этой категории трудовых мигрантов», - сказал депутатам министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.

Кроме того, внедряется механизм проведения оценки фактического воздействия принятых актов органов ЕАЭС, предусматривается механизм повторного антидемпингового расследования и внедрение штрафов за неисполнение решений комиссии в сфере соблюдения правил конкуренции. Также документом допускается возможность оформления фитосанитарных сертификатов и свидетельств о государственной регистрации в электронном виде. Как пояснил министр, ранее можно было только на бумажном носителе.

Еще одна поправка касается внедрения механизма цифровой прослеживаемости партий плодоовощной продукции от «поля до прилавка».

«Прослеживаемость будет осуществляться через интеграцию национальных информационных систем. Для каждой партии будет формироваться уникальный идентификационный номер. Это позволит нашим предпринимателям избегать необоснованных проверок со стороны органов фитосанитарного контроля сопредельных государств при поставках своей продукции на их рынки. Так как вся информация будет передаваться в электронном виде, соответственно, доверие к таким сведениям будет выше», - объяснил Шаккалиев.

В целом, по его словам, в договор о ЕАЭС вносится 106 поправок.