Токаев предложил странам ОДКБ сфокусироваться на военном сотрудничестве и противодействии экстремизму

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе. В своем выступлении он предложил ряд приоритетных направлений, на которых необходимо сфокусировать деятельность Организации в период председательства Казахстана, которое начнется с 1 января 2024 года.

Первым направлением он назвал сотрудничество ОДКБ с заинтересованными странами и международными организациями в сфере безопасности.

«Предлагаем сосредоточиться на поддержании наработанного уровня взаимодействия с Организацией Объединенных Наций и ее структурами. Эта работа ведется на основе Совместной декларации о сотрудничестве между секретариатами ОДКБ и ООН от 18 марта 2010 года. Выступаем за дальнейшее углубление сотрудничества с СНГ и ШОС», - отметил Токаев.

Вторым важным направлением работы он считает взаимодействие по вопросам военного сотрудничества. По его мнению, в доработке нуждается нормативно-правовая база по вопросам обеспечения оперативного развертывания Коллективных сил ОДКБ.

«Это касается беспрепятственного и беспосадочного транзита контингентов, полетов военной авиации и других аспектов. Также следует продолжить развитие системы подготовки военных кадров и военно-научного потенциала государств – членов ОДКБ», - сказал глава государства.

Особый акцент в военном сотрудничестве он предлагает сделать на раскрытии миротворческого потенциала ОДКБ.

Третьим приоритетом он видит развитие сотрудничества по противодействию международному терроризму и экстремизму. Токаев подчеркнул, что пристальное внимание будет уделяться антитеррористической составляющей системы коллективной безопасности.

«Следует продолжить совместную работу, чтобы не допускать выезда граждан наших стран, планирующих примкнуть к террористическим группам. Важно задействовать механизм по розыску, задержанию и экстрадиции лиц, причастных к терроризму и экстремизму», - отметил президент.

Он предложил активизировать деятельность Рабочей группы экспертов по вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом при Комитете секретарей советов безопасности ОДКБ.

Кроме этого, по его словам, Организация должна противодействовать незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. В этой связи Токаев предлагает повышать эффективность совместных мероприятий по защите пространства ОДКБ «от проникновения этой опасной продукции».

«Работу следует выстраивать с учетом всех актуальных факторов, в том числе роста распространения синтетических наркотиков. Определяющее значение имеет такой механизм, как Координационный совет руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков», - отметил глава государства.

Президент также считает значимыми направлениями работы борьбу с незаконным оборотом оружия и организованной транснациональной преступностью, углубление сотрудничества по вопросам предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, противодействие преступлениям в сфере информационных технологий.

«В современных условиях динамично меняется характер угроз и арсенал средств, которые берут на вооружение киберпреступники. Представляется важным учитывать это при использовании нашего основного инструмента – операции ОДКБ по противодействию преступлениям в сфере информационных технологий “ПРОКСИ”», – сказал он.

Токаев сообщил, что обозначенные приоритеты председательства Казахстана будут направлены в страны ОДКБ в самое ближайшее время, и выразил уверенность, что совместными усилиями будет продолжена комплексная работа по укреплению и дальнейшему развитию системы коллективной безопасности.