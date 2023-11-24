Аэропорт Алматы готов перейти на авиатопливо JET A-1 со второго квартала 2024 года – КГА

Производственные мощности казахстанских НПЗ не покрывают потребности страны в авиатопливе, поэтому Казахстан ежегодно импортирует до 300 тыс. тонн из России. В этой связи министерство транспорта прорабатывает диверсификацию импорта авиатоплива марки JET A-1 из Китая и других соседних стран. Как сообщил комитет гражданской авиации, алматинский аэропорт готов перейти на это топливо со второго квартала 2024 года.

Как сообщается, министр транспорта Марат Карабаев провел совещание с аэропортами и авиакомпаниями по вопросам обеспечения авиатопливом субъектов гражданской авиации. В ходе совещания аэропорты страны доложились о готовности инфраструктуры к использованию JET A-1.

«По словам представителей аэропорта Алматы, предприятие продолжает модернизацию топливно-заправочного комплекса и к июню 2024 года планирует полный переход на использование авиатоплива, выпускаемого по мировому стандарту ASTM D1655», - говорится в сообщении КГА.

По информации PTC Holding – одного из крупнейших в стране операторов и собственников подвижного состава, пропускная способность железных дорог позволяет рассчитывать на ежемесячную транспортировку до 50 тыс. тонн авиатоплива JET A-1.