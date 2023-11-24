Аэропорт Алматы готов перейти на авиатопливо JET A-1 со второго квартала 2024 года – КГА

Минтранспорта прорабатывается диверсификация импорта этого авиатоплива из Китая и других стран
Производственные мощности казахстанских НПЗ не покрывают потребности страны в авиатопливе, поэтому Казахстан ежегодно импортирует до 300 тыс. тонн из России. В этой связи министерство транспорта прорабатывает диверсификацию импорта авиатоплива марки JET A-1 из Китая и других соседних стран. Как сообщил комитет гражданской авиации, алматинский аэропорт готов перейти на это топливо со второго квартала 2024 года.
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