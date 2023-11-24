Директор подрядной компании подозревается в хищении средств, выделенных на ремонт котельных в Семее

Сотрудники департамента агентства по финансовому мониторингу по области Абай выявили ущерб на 67 млн тенге по трем котельным города Семей. В присвоении и растрате подозревается директор подрядной компании, которая занималась ремонтом.

«Бюджетные средства были выделены в 2022 году на текущий ремонт котельных города. Однако изношенная городская теплоцентраль, введенная в эксплуатацию в 1934 году, до сих пор приводит к перебоям поставки теплоэнергии в зимний период. Специалисты отмечают, что в среднем в отопительный сезон фиксируются порядка 3-х фактов перебоев подачи теплоснабжения в сутки», - говорится в сообщении пресс-службе АФМ.

Всего в городе функционирует одна ТЭЦ, 17 котельных и 72 тепловых пункта.

Аналогичные проблемы с отоплением фиксируются в городах Аягоз и Курчатов, где средний износ теплосетей составляет 53% и 35% соответственно.

В итоге была создана комиссия из числа специалистов управления энергетики и ЖКХ, департамента внутренего госаудита, департамента комитета атомного и энергетического надзора и контроля Минэнерго, жилищной инспекции.

«По подозрению в присвоении или растрате, то есть хищении чужого имущества, в отношении директора подрядной компании ведется досудебное расследование. В рамках уголовного дела начаты проверки 14-ти объектов теплоснабжения, ремонтом которых занималась данная организация на сумму 1,2 млрд тенге», - сообщили в АФМ.

Отмечается, что на стадии досудебного расследования, после следственных действий, подрядчик заменил и запустил экономайзер котла стоимостью 32 млн тенге в котельной поселка Шульбинск взамен установленного в прошлом году б/у устройства под видом нового.

«В результате принятых мер к системе отопления подключены 8 бюджетных организаций, 4 социальных объекта, 24 коммунальных предприятия», - сообщили в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается. Иная информация в интересах следствия не разглашается.