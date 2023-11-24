Национальный банк улучшил свой прогноз по инфляции в 2023 году

Национальный банк Казахстана с учетом более умеренного, чем ожидалось, роста тарифов на ЖКУ и более сдержанного роста цен на непродовольственные товары пересмотрел прогноз по инфляции на 2023 год.

«Прогноз инфляции на 2023 год улучшен до 9,3-10,3%. Прогноз на 2024 год сохранен на уровне 7,5-9,5%, на 2025 год – на уровне 5,5-7,5%», - говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Ранее Нацбанк ожидал инфляцию в коридоре 10-12%.

При этом основные риски прогноза инфляции на 2024-2025 годы включают усиление фискального стимулирования, незаякорение инфляционных ожиданий, возможный рост цен на продовольствие в виду эффекта низкого урожая в 2023 году, а также прямой эффект от повышения тарифов на ЖКУ. Прогноз инфляции также не учитывает обсуждаемое правительством повышение НДС в 2025 году.

Вместе с тем пересмотрен и прогноз по росту экономики Казахстана на 2024 и 2025 годы.

«В текущем году рост ВВП, как и ранее, ожидается на уровне 4,2-5,2%. Прогноз на 2024 год снижен до 3,2-4,2% в связи с возможным переносом на конец 2024 года или на 2025 год начала увеличения производства на ТШО. На фоне этого с учетом эффекта более низкой базы прогноз на 2025 год повышен до 5,5-6,5%. Основным и значимым фактором, повышающим риски прогноза, является неопределенность, касающаяся параметров добычи нефти в 2024-2025 годах», - отметили в Нацбанке.

Также сообщается, что динамичное снижение годовой инфляции и ее более низкие прогнозы до конца 2023 года и «сформировали пространство для снижения базовой ставки». Дальнейшие решения по базовой ставке будут зависеть от соответствия фактической динамики инфляции ее прогнозной траектории. А при замедлении инфляции в 2024 году Нацбанк будет рассматривать целесообразность плавного снижения базовой ставки с учетом необходимости сохранения умеренно жестких денежно-кредитных условий в среднесрочной перспективе для возврата инфляции к цели 5% и якорения инфляционных ожиданий. При этом не исключаются паузы для накопления данных и мониторинга баланса рисков.