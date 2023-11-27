Автомобили на газе в Казахстане обяжут иметь специальный знак

Новые правила вступят в силу с 1 января 2024 года
Тамара Вааль, Астана, Власть
С 1 января 2024 года в Казахстане вступят в действие правила, согласно которым все автомобили с газобаллонным оборудованием должны иметь специальный опознавательный знак, сообщили в понедельник в министерстве торговли и интеграции.
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