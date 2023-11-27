Автомобили на газе в Казахстане обяжут иметь специальный знак

С 1 января 2024 года в Казахстане вступят в действие правила, согласно которым все автомобили с газобаллонным оборудованием должны иметь специальный опознавательный знак, сообщили в понедельник в министерстве торговли и интеграции.

«В Казахстане автомобили с газобаллонным оборудованием обязаны устанавливать специальный знак. Изменения вводятся в действие с 1 января 2024 года», - сообщили в Минторговли.

В ведомстве отметили, что этот стандарт является обязательным, так как указан в правилах дорожного движения, которые утверждены приказом министра внутренних дел от 30 июня 2023 года.

При этом специальный знак, который представляет собой равносторонний треугольник желтого цвета с каймой черного цвета и с надписью восклицательного знака «GAS», должен быть установлен так, чтобы при въезде в закрытые паркинги автомобиль был легко узнаваем.

«Новые нормы также обеспечивают возможность эффективного контроля и запрета парковки газовых автомобилей в закрытых парковочных зонах, что в конечном итоге способствует общей безопасности граждан», - пояснили в ведомстве, так как въезд транспортных средств, переоборудованных на газ, на закрытые стоянки запрещен.