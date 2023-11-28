Казахстан отказал каракалпакской активистке Тлеубике Юлдашевой в предоставлении статуса беженца

«Я бы никогда не покидала свою страну, если бы меня там не преследовали, если бы мне там дали возможность жить спокойно. Однако из-за пыток, издевательств и насилия, мне пришлось искать убежище в Казахстане. Сегодня мне отказали в убежище», - сказала Юлдашева.

Сейчас она просит власти Казахстана не выдавать ее Узбекистану, где, по ее словам, ей уготованы пытки. Юлдашева хотела бы попросить позволить ей выехать в третью страну.

Один из членов каракалпакской диаспоры Акылбек Муратбай также сообщил, что Казахстан отказал в предоставлении статуса беженца не только Тлеубике Юлдашевой: ранее также было отказано в этом другим четверым каракалпакским активистам.

«В результате всем пяти представителям каракалпакской диаспоры, экстрадиции которых добивается Узбекистан, было отказано в статусе беженцев. Им всем нужно убежище в третьей стране», - сообщил Муратбай в соцсети Х.

Ранее в Казахстане были задержаны пятеро каракалпакских активистов – Кошкарбай Торемуратов, Жангелды Джаксымбетов, Раиса Худайбергенова, Зиуар Мирманбетова и Тлеубике Юлдашева. Их подозревают в посягательстве на конституционный строй Республики Узбекистан (статья 159 Уголовного кодекса Узбекистана). Также по тому же обвинению объявили в международный розыск председателя каракалпакского этнокультурного объединения Мангистауской области «Аллаяр жолы», члена Ассамблеи народа Казахстана Ниетбая Уразбаева.

В декабре 2022 года управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области приняло решение о выдаче задержанной каракалпакской активистке Тилеубике Юлдашевой свидетельство лица, ищущего убежище в Казахстане.

В июле этого года активистам Кошкарбаю Торемуратову и Жангелды Жаксимбетову было отказано в предоставлении убежища.

Напомним, 1 июля 2022 года в Каракалпакстане, суверенной республике в составе Узбекистана, начались протесты против поправок в Конституцию. Наряду с обнулением президентских сроков, в новой редакции исчезло понятие «суверенности» Каракалпакстана и было упразднено право жителей республики на выход из состава Узбекистана через референдум. Протесты, начавшиеся со стихийных собраний из-за задержания местного активиста, переросли в столкновения с силовиками. Несмотря на последовавшее решение Мирзиеева оставить статус Каракалпакстана без изменений, демонстрации были насильственно подавлены.