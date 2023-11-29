Визит-центр в Туркестане вернут в республиканскую собственность

Визит-центр в Туркестане, ранее переданный в управление частной компании, возвращен на баланс местного акимата и сейчас ведется работа по передаче его в республиканскую собственность, сообщил в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды. Он добавил, что в сейчас проводятся и будут проводиться проверки по обоснованности затрат на строительство визит-центра, а также по строительству музея Ходжи Ахмеда Яссави, по берегоукреплению семи озер и других объектов.

«Визит-центр в 2021 году был передан под управление в частную компанию. Тогда было принято такое решение, может быть, не хотели тратить на содержание этого комплекса (средства из бюджета – В.). После того как мы увидели, что он не в достаточной форме функционирует, в начале года было принято решение о расторжении договора, мы в суде подписали мировое соглашение и забрали на баланс местной власти», - рассказал Сатыбалды.

Теперь, по его словам, принято решение передать объект в республиканскую собственность. Но когда это будет сделано, аким не смог сказать.

Вместе с тем Сатыбалды сообщил, что акимат совместно с правоохранительными органами проводит проверки по строительству ряда объектов, в том числе музея Ходжа Ахмеда Яссави.

«Объект (музей – В.) был сдан в 2020 году. Строительство велось фондом “Самрук-Казына”, и безвозмездно (музей – В.) был передан акимату города Туркестан. Но сдали его без внутренней отделки, в связи с чем акиматом города были запланированы средства на заполнение внутренности этого музея. Но на сегодняшний день объект еще не сдан. Сейчас проводятся проверочные мероприятия, я хочу дождаться сначала вопроса обоснованности затрат, после этого уже будем принимать решения. Такой же вопрос у нас стоит по другим объектам: по берегоукреплению семи озер, по электрокарам, по визит-центру, по банному комплексу, по дому бракосочетания», - перечислил аким области.

Он подчеркнул, что по всем вопросам, которые были озвучены в СМИ и в социальных сетях, будут организованы либо уже проводятся мероприятия, «материалы передаются в правоохранительные органы, которые привлекают службу внутреннего аудита». Они в свою очередь проверяют обоснованность затрат на эти объекты.