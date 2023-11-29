90 беременных женщин заболели корью в Казахстане – Минздрав

По данным министра здравоохранения Ажар Гиният, корью в Казахстане заболели 90 беременных женщин и все они находятся под наблюдением врачей круглосуточно. В среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций она также заявила, что вакцина бесплатна для всех желающих, независимо от возраста.

«Все беременные, заболевшие находятся на полном контроле, в том числе и дети, которые находятся в тяжелом состоянии, чтобы не допустить ни младенческую, ни материнскую смертность. За всеми по головам 24 часа в сутки специалисты Минздрава наблюдают, за их состоянием, своевременно подключают наших главных специалистов, если нужно. Сегодня тяжелых случаев среди беременных нет», - заверила Гиният.

Она также уточнила, что на сегодняшний день заболели корью и находятся под наблюдением 90 беременных женщин.

Отвечая на вопрос, почему в Казахстане от кори бесплатно вакцинируют только детей, министр заверила, что бесплатную прививку могут получить все желающие.

«На сегодняшний день вакцинация против кори проводится бесплатно. Даже всех желающих. Бывает, с детьми подходят мамы, просят привиться, потому что не помнят свой прививочный статус. Всех взрослых желающих, в том числе детей, прививают бесплатно», - подчеркнула глава Минздрава.

Гиният уточнила, что вся вакцина от кори бесплатная, так как завозится в рамках правительственного заказа и в частных клиниках ее нет.