3 млн тонн казахстанского зерна может остаться невостребованным – Зерновой союз

«Давайте, конкретно определимся: из 5,6 млн тонн (не классного зерна – В.) вы будете экспортировать только 200 тысяч, и то Китай то ли возьмет, то ли не возьмет. Это капля в море и проблему не решает. А остальные 5,4 млн?», - поинтересовался председатель комитета мажилиса по аграрным вопросам, депутат Серик Егизбаев.

Он подчеркнул, что «зерно ждать не будет», через полтора-два месяца оно станет негодным.

«Эти деньги никто крестьянам не вернет. (…) Спиртовики могут взять 300 тысяч тонн, а реально - 150-200 тысяч тонн. Еще 5 млн тонн (зерна – В.) лежит. От нас фермеры ждут, что будет делать государство. Либо мы должны честно сказать, расписаться в собственном бессилии», - заявил депутат.

Председатель зернового союза Нурлан Оспанов констатировал, что рынки сбыта у Казахстана «не такие большие» - это Китай и Центральная Азия. Дальше этого, вероятно, продавать не получится, так как необходимо субсидирование транспортных расходов.

«Без этого (субсидирования – В.) мы на эти рынки не зайдем. Поэтому мы всегда говорим о наших традиционных рынках. Может ли «Продкорпорация» и минсельхоз решить проблемы этого года по не классной пшенице и пятому классу – у меня есть понимание, что не сможет», - считает Оспанов.

По его мнению, сегодня государство должно сказать, что реальная пропускная способность транспортной инфраструктуры порядка 1-1,2 млн тонн зерна, а у стран, которые принимают зерно у Казахстана – «и того меньше». Соответственно, больше 1 млн тонн в месяц Казахстан не сможет выгрузить. А то, что остается, можно попытаться продать в Китай, так как это «единственный платежеспособный клиент».

«Мы с «Казахстан Темир Жолы» прорабатываем возможность создания стабильных погрузок туда, для этого нам нужно решить кое-какие организационные вопросы. Таким образом, у нас порядка 3 млн тонн зерна остается нереализованным, на которое нет спроса. В итоге мы должны признать, что фермеры, скорее всего, понесут ущерб. Сейчас надо думать не куда мы это все продадим, а что мы сделаем для сельхозтоваропроизводителей», - заключил Оспанов.

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