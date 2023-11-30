Предварительно, они отравились угарным газом
В Алматы в хостеле при пожаре погибли 13 человек
Фото ДЧС Алматы

Утром в четверг в Almaty Hostel по улице Шарипова произошел пожар. По данным ДЧС, погибли 13 человек.

«30 ноября в 05:33 поступило сообщение о пожаре по ул. Ади Шарипова, 86. Первое пожарное подразделение прибыло к месту за 7 минут. На момент прибытия происходило горение в подвальном помещении трехэтажного жилого дома, где 1 этаж и подвальное помещение переоборудовано под хостел. В ходе разведки и тушения пожара обнаружено предварительно 13 погибших, личности устанавливаются», - сообщили в пресс-службе ДЧС города.

Предварительно, они погибли от отравления угарным газом, но точная причина выясняется. В хостеле находились 72 человека, самостоятельно эвакуировались 59 человек.

Пожар ликвидирован в 06:22. Его общая площадь составляет 30 кв. м. На месте были задействованы 46 человек и 13 единиц техники ДЧС Алматы. Причина пожара устанавливается.

По данным управления общественного здравоохранения, два человека были госпитализированы. У одного отравление угарным газом, состояние средней степени тяжести, но стабильное. Второй после обследования отправлен на амбулаторное лечение.

Всего, по данным горздрава, на месте пожара работает семь бригад скорой помощи. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, в том числе психологическая.

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