Госорганы не знали о существовании Almaty Hostel, где случился пожар, заявил глава МЧС

В четверг на пресс-конференции по пожару в одном из хостелов Алматы министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов заявил, что госорганы не знали о существовании этого хостела, так как он не был на учете.

«Студенты, которые размещались в данном хостеле, не заявляли о нужде в жилье в своих учебных заведениях. О существовании данного хостела ни акимат, ни другие госорганы не имели информации. Также департамент по ЧС и другие госорганы не имеют права проверять субъекты малого бизнеса. Но с 13 по 17 ноября проводилась акция “Жатақхана” (общежитие - В.), в рамках которого изучались общежития и здания под общежития. Однако данный хостел, в виду того, что он не был на учете, не был охвачен проверкой», - сообщил министр.

Помимо этого, он сообщил, что правительственная комиссия приступила работе по исследованию причин возникновения пожара и определения виновных.

Между тем заместитель начальника управления полиции Алмалинского района Айбат Мурзамадиев сообщил, что сотрудники миграционной полиции проверяли этот хостел и не выявили нарушений по линии миграции.

«В рамках ОПМ республиканского “Правопорядок” по линии миграции ранее данный хостел подвергался проверке. Все жители, и в том числе, иностранные граждане, были проверены. Нарушений со стороны данных лиц не выявлено. Касаемо проверки, выдачи разрешительных документов, в том числе, по технике пожарной безопасности данная работа в компетенцию полиции не входит», - сказал он.

Также на пресс-конференции стало известно, что семьям каждого погибшего гражданина Казахстана будет выделено по 1 млн от акимата Алматы. Иностранцам будет оказана помощь с транспортировкой тел до мест погребения.

Напомним, что в пожаре, который произошел сегодня рано утром в Almaty Hostel, погибли девять казахстанцев, двое граждан России и двое граждан Узбекистана. Пятеро пострадали, один из них находится в больнице с отравлением угарным газом, его состояние стабильное.

Причины пожара устанавливаются. Создана правительственная комиссия, возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что хостел работал незаконно.