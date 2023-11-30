Он также добавил, что госорганы не имели право проверять подобные субъекты
Госорганы не знали о существовании Almaty Hostel, где случился пожар, заявил глава МЧС
Фото ДЧС Алматы

В четверг на пресс-конференции по пожару в одном из хостелов Алматы министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов заявил, что госорганы не знали о существовании этого хостела, так как он не был на учете.

«Студенты, которые размещались в данном хостеле, не заявляли о нужде в жилье в своих учебных заведениях. О существовании данного хостела ни акимат, ни другие госорганы не имели информации. Также департамент по ЧС и другие госорганы не имеют права проверять субъекты малого бизнеса. Но с 13 по 17 ноября проводилась акция “Жатақхана” (общежитие - В.), в рамках которого изучались общежития и здания под общежития. Однако данный хостел, в виду того, что он не был на учете, не был охвачен проверкой», - сообщил министр.

Помимо этого, он сообщил, что правительственная комиссия приступила работе по исследованию причин возникновения пожара и определения виновных.

Между тем заместитель начальника управления полиции Алмалинского района Айбат Мурзамадиев сообщил, что сотрудники миграционной полиции проверяли этот хостел и не выявили нарушений по линии миграции.

«В рамках ОПМ республиканского “Правопорядок” по линии миграции ранее данный хостел подвергался проверке. Все жители, и в том числе, иностранные граждане, были проверены. Нарушений со стороны данных лиц не выявлено. Касаемо проверки, выдачи разрешительных документов, в том числе, по технике пожарной безопасности данная работа в компетенцию полиции не входит», - сказал он.

Также на пресс-конференции стало известно, что семьям каждого погибшего гражданина Казахстана будет выделено по 1 млн от акимата Алматы. Иностранцам будет оказана помощь с транспортировкой тел до мест погребения.

Напомним, что в пожаре, который произошел сегодня рано утром в Almaty Hostel, погибли девять казахстанцев, двое граждан России и двое граждан Узбекистана. Пятеро пострадали, один из них находится в больнице с отравлением угарным газом, его состояние стабильное.

Причины пожара устанавливаются. Создана правительственная комиссия, возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что хостел работал незаконно.

Алмас Кайсар
Алмас Кайсар

Журналист Власти

Свежее из этой рубрики
Депутаты мажилиса выступили против законодательного введения пресс-карт для журналистов
Новости
Соглашение о сотрудничестве со странами СНГ в предотвращении распространения особо опасных болезней ратифицировал мажилис
Новости
На ТЭЦ-3 Астаны запустили все четыре котла
Просматриваемые
Новости
Полиция вызывает на допросы казахстанцев, жертвовавших деньги фонду #НемолчиKZ
Новости
Строительство новой железной дороги началось в Туркестанской области
Новости
Два факта попыток завербовать казахстанцев на войну с Украиной расследуют в Костанайской области
Новости
В Алматы в хостеле при пожаре погибли 13 человек
Новости
Автомобили на газе в Казахстане обяжут иметь специальный знак
Новости
В Астане из-за кори перегружен детский инфекционный стационар