В Алматы задержан арендатор Almaty Hostel, во время пожара в котором погибли 13 человек, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры. По факту пожара начато досудебное расследование по части 3 статьи 292 Уголовного кодекса (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц – В.). Уголовное дело принято в производство специального прокурора.

«30.11.2023 года по факту пожара в "Алматы Хостел" начато досудебное расследование по части 3 статьи 292 Уголовного кодекса. По поручению генерального прокурора уголовное дело принято в производство специального прокурора. Создана межведомственная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников правоохранительных органов», – говорится в сообщении.

Для выяснения причин и условий возникновения пожара был проведен первичный осмотр места происшествия, назначены экспертизы, также проводятся иные следственно-оперативные мероприятия.

«В этот же день прокурорами по подозрению в совершении данного преступления задержан и водворен в ИВС арендатор хостела Мухамедъяров А.», – добавили в генпрокуратуре.

Напомним, 30 ноября во время пожара в Almaty Hostel погибли девять казахстанцев, двое граждан России и двое граждан Узбекистана. Пять человек пострадали, один из них находится в больнице с отравлением угарным газом, его состояние стабильное. Причины пожара устанавливаются.

Позднее в акимате Алматы заявили, что не выдавали собственнику здания разрешение на переоборудование магазина под хостел. По информации пресс-службы, целевое назначение земельного участка, где размещен хостел, – «для эксплуатации и обслуживания магазина».

Вечером 30 ноября министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов заявил, что госорганы не знали о существовании Almaty Hostel. При этом заместитель начальника управления полиции Алмалинского района Айбат Мурзамадиев сообщил, что сотрудники миграционной полиции проверяли этот хостел и не выявили нарушений по линии миграции.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким граждан Казахстана и иностранных государств и пообещал, что виновные в трагедии будут привлечены к ответственности по закону.