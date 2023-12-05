Время досмотра автотранспорта на казахстанской границе планируют сократить до 20 минут

До конца года министерство финансов совестно с пограничной службой должны разработать меры по увеличению пропускной способности пунктов пропуска, а министерство по цифровому развитию – провести полную цифровизацию и интеграцию информационных систем. Такие поручения дал во вторник в ходе заседания правительства премьер-министр Алихан Смаилов. В свою очередь в министерстве транспорта озвучили свои предложения, как улучшить работу приграничных пунктов, отметив, что благодаря новым мерам время досмотра грузовиков сократится до 20 минут.

«Министерству финансов совместно с Пограничной службой, министерствами сельского хозяйства и транспорта до конца года выработать конкретные меры по увеличению пропускной способности пунктов пропуска. Требуется совместно с министерством цифрового развития провести полную цифровизацию пунктов пропусков, а также обеспечить интеграцию всех информационных систем», - поручил Смаилов.

Кроме того, он поручил разработать дорожную карту по развитию транспортно-логистических центров и бондовых складов, акиматам – в течение двух месяцев завершить все процедуры по передаче земельных участков бизнесу для строительства объектов сервиса, а также выработать упрощенные механизмы по привлечению инвесторов и реализации проектов придорожного сервиса.

В свою очередь вице-министр транспорта Сатжан Аблалиев сообщил, что на государственной границе Казахстана функционируют 52 пункта пропуска, на 45 из них начаты работы по модернизации. По информации пресс-службы министерства, на это потребуется 204 млрд. тенге.

«В качестве эффективных мер для увеличения пропускной способности предлагается переход на круглосуточный режим работы пунктов пропуска, где большая интенсивность транспортных средств; перевод контрольных и таможенных процедур вглубь территории страны, в самом пункте пропуска будут проводиться минимальные процедуры; создать единую базу данных с контролирующими органами сопредельных стран для однократного представления документов перевозчиками», - сказал Аблалиев.

Он считает, что все это позволит увеличить пропускную способность до четырех раз и сократить время досмотра до 20 минут.