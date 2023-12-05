Смаилов поручил полностью цифровизировать работу пунктов пропуска на границе
Время досмотра автотранспорта на казахстанской границе планируют сократить до 20 минут
Фото "Радио Азаттык"

Тамара Вааль, Астана, Власть

До конца года министерство финансов совестно с пограничной службой должны разработать меры по увеличению пропускной способности пунктов пропуска, а министерство по цифровому развитию – провести полную цифровизацию и интеграцию информационных систем. Такие поручения дал во вторник в ходе заседания правительства премьер-министр Алихан Смаилов. В свою очередь в министерстве транспорта озвучили свои предложения, как улучшить работу приграничных пунктов, отметив, что благодаря новым мерам время досмотра грузовиков сократится до 20 минут.

«Министерству финансов совместно с Пограничной службой, министерствами сельского хозяйства и транспорта до конца года выработать конкретные меры по увеличению пропускной способности пунктов пропуска. Требуется совместно с министерством цифрового развития провести полную цифровизацию пунктов пропусков, а также обеспечить интеграцию всех информационных систем», - поручил Смаилов.

Кроме того, он поручил разработать дорожную карту по развитию транспортно-логистических центров и бондовых складов, акиматам – в течение двух месяцев завершить все процедуры по передаче земельных участков бизнесу для строительства объектов сервиса, а также выработать упрощенные механизмы по привлечению инвесторов и реализации проектов придорожного сервиса.

В свою очередь вице-министр транспорта Сатжан Аблалиев сообщил, что на государственной границе Казахстана функционируют 52 пункта пропуска, на 45 из них начаты работы по модернизации. По информации пресс-службы министерства, на это потребуется 204 млрд. тенге.

«В качестве эффективных мер для увеличения пропускной способности предлагается переход на круглосуточный режим работы пунктов пропуска, где большая интенсивность транспортных средств; перевод контрольных и таможенных процедур вглубь территории страны, в самом пункте пропуска будут проводиться минимальные процедуры; создать единую базу данных с контролирующими органами сопредельных стран для однократного представления документов перевозчиками», - сказал Аблалиев.

Он считает, что все это позволит увеличить пропускную способность до четырех раз и сократить время досмотра до 20 минут.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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