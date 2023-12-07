В Уральске с января повысится стоимость проезда в общественном транспорте

Накануне, 6 декабря, на сессии городского маслихата Уральска утвердили повышение стоимости проезда в общественном транспорте: 100 тенге – при безналичном расчете, 200 тенге – за наличный расчет, сообщает портал «Мой город» .

Заместитель акима города Асхат Кульбаев отметил, что в Уральске 26 маршрутов, которые обслуживают шесть перевозчиков. А размер субсидий значительно вырос. Так, в прошлом году перевозчикам выплатили 3,9 млрд тенге субсидий, в этом году акимат выплатит 5,2 млрд тенге. Недоплаченный размер субсидий составит 4 млрд тенге.

Кульбаев попросил депутатов поддержать проект повышения стоимости проезда в общественном транспорте. За проголосовали 17 депутатов, против – шесть, еще один воздержался. Таким образом, после регистрации в министерстве юстиции проезд в общественном транспорте повысится с нынешних 80 тенге до 100 тенге безналичным расчетом и со 150 до 200 тенге при оплате наличными. Ожидается, что новый тариф введут действие в январе следующего года.

Как отмечает издание, изначально предлагалось повысить проезд до 120 тенге при безналичной оплате, однако в акимате Уральска, рассмотрев предложения и основываясь на выводах из расчетов расширения льготной группы, посчитали повышение тарифа до 120 тенге нецелесообразным.

Льготный тариф – со скидкой в 50% - будет действовать для детей в возрасте от 7 до 18 лет и сопровождающих инвалидов по зрению. Бесплатным проезд будет для многодетных матерей, детей до 7 лет, лиц с инвалидностью первой группы, ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий и ликвидации последствий Чернобыльской АЭС.