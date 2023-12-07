Реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта Астаны планируют начать весной 2024 года

Сейчас в рамках модернизации инфраструктуры воздушного транспорта ведется работа по четырем объектам. В том числе, строятся новые пассажирские терминалы в аэропортах Алматы, Шымкента и Кызылорды, завершить работы планируется в 2024 году. Кроме этого, в этом году заканчиваются работы по реконструкции аэровокзала аэропорта Костанай с устройством телескопического трапа и строительством зала прилета. Как сообщает комитет гражданской авиации, реализация этих инфраструктурных проектов обеспечит жителей страны высоким уровнем комфорта.

Кроме этого, в 2024 году начнется реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Павлодара и рулежной дорожки и перрона аэропорта города Балхаш.

Напомним, 18 октября было подписано соглашение с компанией Terminals Holding из ОАЭ о сотрудничестве по развитию аэропорта Астаны. Инвестор проведет всестороннюю оценку деятельности столичного аэропорта и в дальнейшем возьмет на себя операционное управление для повышения качества обслуживания пассажиров и эффективности воздушной гавани в целом. В частности, модернизирует взлетно-посадочную полосу.

По информации пресс-службы аэропорта, общая договоренность пока предусмотрена на 1 год. В течение этого года инвестор изучит потенциал и рассмотрит возможности воздушной гавани, а затем будет рассмотрен вопрос о фактическом объеме инвестиций и заключении долгосрочного договора. Основная цель соглашения с иностранным инвестором – развитие аэропорта Астаны как мультимодального хаба, проведение капитального ремонта взлетно-посадочной полосы и увеличение мощности грузового терминала и пассажиропотока. Иностранный инвестор также предложил создать вокруг аэропорта большие складские помещения, новые гостиничные комплексы и отдельную зону для сотрудников аэропорта.