Казахстанца каракалпакского происхождения лишили гражданства

1 декабря, Ниетбай Уразбаев, казахстанец каракалпакского происхождения получил уведомление об аннулировании казахстанского гражданства. Об этом сообщило Казахстанское международное бюро по правам человека со ссылкой на Виталий Пономарева, директора центральноазиатской программы Центра защиты прав человека «Мемориал».

Документ об утрате гражданства Казахстана пришел ему из управления миграционной службы департамента полиции Мангистауской области. Как отмечает ЦПЧ «Мемориал», в документе, подписанном 13 ноября, сообщается, что 12 октября в ходе проверки консулу Узбекистана в Актау был направлен запрос. В ответе на этот запрос говорится, что Уразбаев «по вопросу выхода из гражданства и утраты гражданства Республики Узбекистан не обращался», а его данные отсутствуют в указе президента Узбекистана об утрате гражданства. На основании этого в узбекском консульстве посчитали, что предоставленная Уразбаевым при получении гражданства Казахстана справка «является недействительным и поддельным документом».

Сам Уразбаев указал на недостоверность сведений, представленных консульством Узбекистана, назвав их «инструментом давления».

Ниетбай Уразбаев родился в районе Ходжейли, работал в архитектурно-строительном комитете Каракалпакстана. Сейчас он живет в Актау. По его словам, давление на него началось в 2013 году, ему тогда сообщили, что не дадут въехать на родину. После смерти Ислама Каримова он смог приехать туда и с тех пор несколько раз был в стране. Последний его визит был в 2021 году.

Уразбаев выступал против изменений в Конституцию Узбекистана и даже записал видеообращение, после чего его вызвали на допрос в департамент полиции Мангистауской области, где также находились сотрудники правоохранительных органов Узбекистана.

6 октября в департаменте полиции ему сообщили, что он объявлен в розыск постановлением суда Ходжейли в Каракалпакстане. Ниетбай Уразбаев написал заявление в Мангистаускую областную прокуратуру, чтобы они защитили его права, так как он является гражданином Казахстана. Он говорил Власти, что цель этого преследования — закрытие всех организаций, объединяющих каракалпаков.