Экибастузская ТЭЦ вышла на заданные параметры, котлы перевели на твердое топливо
Возобновить теплоснабжение домов Экибастуза обещают в ближайшие часы
АРХИВНОЕ ФОТО ВЛАДИСЛАВА СОНА, ЭКИБАСТУЗ, ДЕКАБРЬ 2022 ГОДА

Аким Павлодарской области Асаин Байханов утром в понедельник сообщил, что на Экибастузской ТЭЦ в 04:30 начали переводить водогрейные котлы на твердое топливо.

По информации акима, после повреждения на водопроводе смыва золы прошлой ночью восстановительные работы на станции велись непрерывно, и вечером 10 декабря были осушены все затопленные участки, после чего специалисты приступили к замене двух электродвигателей, тем самым восстановив работу насосной золопровода.

В 06:00 три водогрейных котла, которые ранее работали на мазуте, полностью перевели на уголь, и сейчас, по данным Байханова, «станция вышла на заданные параметры», температура на выходе с ТЭЦ - 79°С.

«В работе 6 котлоагрегатов, 3 котла – в резерве, 1 в плановом ремонте. Теплее в квартирах экибастузцев станет уже в течение следующих трех-четырех часов, к 10:00 утра температурные параметры теплоносителя выйдут на подачу в 90°С», - пообещал глава региона.

В ночь на воскресенье на Экибастузской ТЭЦ произошло повреждение на золопроводе, его удалось устранить через несколько часов. Но в результате повреждения была затоплена багерная насосная второго цеха водогрейных котлов. На станции в работе находились семь котлоагрегатов, из них три котла водогрейного цеха временно работали на мазуте.

Год назад в результате аварии на ТЭЦ Экибастуза часть города с населением около 140 тыс. человек осталась без отопления в 30-градусный мороз. Правительство в течение года выделяло средства на ремонт станции и обещало жестко контролировать ее работу.

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