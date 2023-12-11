Это связано с тем, что в эту сферу вовлекают подростков
МВД предлагает освобождать от ответственности наркосбытчиков, задержанных впервые
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

В Казахстане хотят ужесточить наказание за создание нарколабораторий до пожизненного лишения свободы, а «закладчиков» наркотиков, которые впервые совершили это преступление и сотрудничают со следствием, МВД предлагает полностью освобождать от ответственности.

«Нами совместно с депутатами разработан законопроект, им предусматривается усиление ответственности за незаконный оборот прекурсоров, сейчас наказание предусмотрено только за их контрабанду; ужесточение наказания за незаконный оборот сильнодействующих веществ», - сказал в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе министр внутренних дел Ержан Седанов.

Он добавил, что учитывая риски, связанные с производством «синтетики», разработаны поправки по усилению ответственности за организацию нарколабораторий.

«Сейчас организаторы нарколабораторий привлекаются за изготовление и переработку в целях сбыта наркотиков в группе лиц и особо крупном размере, где санкция – от 10 до 15 лет. В предлагаемых поправках эти же деяния будут квалифицироваться по части 4 статьи 297 УК, с наказанием от 15 до 20 лет либо пожизненно», - заявил глава МВД.

В то же время, отметил министр, в обществе обсуждается вопрос излишней репрессивности наказания для «закладчиков» наркотиков, поскольку в эту сферу вовлекают молодежь и подростков. Как признал Саденов, «портрет» наркосбытчика значительно изменился, и сейчас, как правило, это «молодые люди из вполне благополучных семей», которые «активно используют интернет-технологии». По официальным данным, уже осуждено шесть несовершеннолетних, привлекаются еще 26 подростков. Поэтому Саденов попросил депутатов добавить в рассматриваемый законопроект дополнительные поправки.

«Предусматривается возможность освобождения от ответственности наркосбытчиков, если преступление совершено впервые, а также виновный активно сотрудничает со следствием. Пользуясь случаем, прошу депутатов мажилиса рассмотреть их в рамках имеющегося законопроекта», - попросил министр.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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