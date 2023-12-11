Подготовка к отопительному сезону прошла на очень высоком уровне, заявили в Минэнерго

Подготовка к отопительному сезону в этом году прошла на очень высоком уровне, а на ремонт тепло- и энергообъектов затрачено 146 млрд тенге, сказал заместитель председателя комитета атомного и энергетического надзора и контроля министерства энергетики Илья Рожков. В видео, распространенном в понедельник пресс-службой ведомства, он заявляет, что, несмотря на понижение параметров в ряде регионов Казахстана, теплоснабжение нигде не нарушено, соответственно, все потребители «обеспечены тепловой энергией».

«Что касается прохождения отопительного сезона – подготовка была проведена очень на высоком уровне, затрачен очень большой объем финансирования – порядка 146 млрд. (тенге – В.) , в том числе порядка 16 млрд – средства собственников, порядка 20 млрд – из резерва правительства. В совокупности все эти средства пошли на повышение той надежности, которую мы сейчас имеем», - заявил Рожков.

Он признал, что есть технологические нарушения, однако проведенные ремонтные работы позволяют обеспечивать теплоснабжение.

«Да, возможно чуть пониженные параметры, но тем не менее теплоснабжение нигде не нарушено. Все потребители обеспечены тепловой энергией. Да, может быть на пониженных параметрах, но тем не менее ограничение, за исключением тепловых сетей, в принципе все организовано», - подчеркнул Рожков.

Говоря о повреждениях на тепловых сетях Степногорска, Актау и Балхаша, он подчеркнул, что Минэнерго контролирует все энергоисточники и электрические сети, а тепловые сети находятся на контроле акиматов. Тем не менее он признал факт повреждения на тепловых сетях в микрорайоне 11А в Актау.

«В настоящее время ремонтные работы завершены, проводятся заполнение тепловой сети, чтобы обеспечить теплоснабжение граждан. Отмечу, что температура наружного воздуха в городе Актау составляет плюс 2 градуса. В принципе, это нормальная температура для зимы», - заключил Рожков.

Отметим, что еще в августе в правительстве заявляли: в пяти регионах Казахстана могут возникнуть проблемы во время отопительного сезона из-за отставания от графика ремонтных работ на ТЭЦ. В частности, в зоне риска назывались города Темиртау, Риддер, Экибастуз, Жезказган и Мангистауская область.

В сентябре в Минэнерго констатировали, что ремонтные работы на энергопредприятиях Абайской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской областях по-прежнему ведутся с отставанием, а на ТЭЦ «АрселорМиттал Темиртау» ремонт затягивается до конца октября. А в ноябре выяснилось, что комитет госэнергонадзора отказал в выдаче паспорта готовности ТЭЦ-2 АО «АрселорМиттал Темиртау» к отопительному сезону.

10 декабря аварийные ситуации произошли сразу на Экибастузской ТЭЦ, КарГРЭС-1, на ТЭЦ в Риддере, в Атырау было нарушено водоснабжение, в Актау многие дома остались без тепла после порыва на магистральном трубопроводе теплотрассы. Ранее, 7 декабря, в городе Степногорск произошла авария на тепловой линии Д-600 мм. В результате ряд многоквартирных домов остался без тепла. Жители Степногорска сообщают, что в домах по-прежнему нет отопления.