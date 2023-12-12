Спрос с нового инвестора Qarmet будет очень жесткий – Токаев

На первоначальном этапе правительство окажет содействие предприятию Qarmet, сообщил в ходе в церемонии награждения лауреатов премий «Алтын Сапа» и «Парыз» президент Касым-Жомарт Токаев.

«На днях по моему поручению успешно решился вопрос перехода Карагандинского металлургического комбината в собственность казахстанской компании. Теперь задача правительства – оказать ей содействие особенно на начальном этапе работы, а затем спрос с нового собственника будет очень жесткий», - заявил глава государства.

Он также подчеркнул, что череда аварий на объектах жизнеобеспечения в разных регионах четко обозначила острую необходимость модернизации инженерной и энергетической инфраструктуры по всей стране.

«Эта проблема игнорировалась и не решалась десятилетиями», - констатировал президент.

При этом, напомнил он, за короткий срок был проведен госаудит и начата «системная работу по запуску новых и ремонту действующих генерирующих мощностей, обновлению тепловых сетей и других инженерных коммуникаций».

8 декабря стало известно, что новым инвестором «АрселорМиттал Темиртау» стал бизнесмен Андрей Лаврентьев, акционер и председатель совета директоров АО «Группа компаний “Аллюр”», производителя и дистрибьютора автомобилей, коммерческой техники и автобусов через дилерские центры в Астане и Алматы. АМТ переименовано в Qarmet. Инвестор Qazaqstan Steel Group планирует вложить в предприятия $3 млрд, из них в следующем году будет вложено $1,3.