Минэнерго не планирует повышать цены на сжиженный газ с нового года

На сайте «Открытые НПА» на обсуждении находится проект приказа министерства энергетики об утверждении предельных розничных цен на сжиженный нефтяной газ в зависимости от региона и удаленности районов. Приказ будет введен в действие с 1 января 2024 года и не предусматривает повышение цен: они останутся на прежнем уровне.

Так, в Алматы, Алматинской и Северо-Казахстанской областях цена на газ будет 81 тенге за литр. В Астане, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской областях, а также в областях Абай, Жетысу и Улытау цена за литр сжиженного газа будет 76 тенге. По 74 тенге за литр газ будет реализовываться в Павлодарской области, по 71 тенге за литр – в Жамбылской области, по 64 тенге за литр – в Западно-Казахстанской, Кызылординской, Туркестанской области и Шымкенте. В Актюбинской, Атырауской, Мангистауской областях – 54 тенге за литр.

В отдаленных районах – свыше 200 км от областного центра – литр сжиженного газа в Алматинской и Северо-Казахстанской областях будет по 86 тенге за литр, в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской областях, а также в областях Абай, Улытау и Жетысу – по 81 тенге за литр. По 79 тенге за литр – в Павлодарской области, по 76 тенге – в Жамбылской области, по 69 тенге – в Западно-Казахстанской, Кызылординской, Туркестанской областях, по 59 тенге – в Актюбинской, Атырауской, Мангистауской областях.

В пресс-релизе министерства энергетики поясняется, что утвердить предельные розничные цены на сжиженный нефтяной газ планируется до конца декабря.

«Внесенные изменения не предполагают увеличения цен на сжиженный нефтяной газ на данном этапе. При этом необходимо отметить, что предельные оптовые и розничные цены будут корректироваться с учетом себестоимости производства сжиженного нефтяного газа», - сообщили в министерстве.

Ранее в министерстве энергетики говорили, что цены на сжиженный нефтяной газ в Казахстане вырастут на 5 тенге в первом квартале 2024 года, и такое повышение будет проходить поэтапно на протяжении трех лет.