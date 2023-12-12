​Freedom Holding не ожидает, что регулятор США предъявит ему обвинения в обходе санкций

Freedom Holding не ожидает, что регулятор США предъявит ему обвинения в уклонении от санкций. С мая 2023 года холдингу не поступало новых запросов от регулятора США, заявил глава холдинга Тимур Турлов время встречи с журналистами.

Подозрения в том, что Freedom Holding Corp. обходит санкции при управлении некоторыми активами с помощью других юрисдикций, а также фальсифицирует выручку, проводит рискованные операции со средствами клиентов и манипулирует рынком, были отмечены в публикации Hindenburg Research.

После нее издание CNBC опубликовало материал, согласно которому Бостонский региональный офис Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США уже несколько месяцев расследует дело в отношении холдинга.

«От SEC мы не получали никаких новых запросов с мая 2023 года. Мы получили ряд запросов от других регуляторов, которые были достаточно короткими. Они ссылались на сообщения СМИ, что мы занимаемся нехорошими вещами. Мы ответили почти всем регуляторам, кому-то отвечаем до сих пор. <...> Ответить от кого конкретно и что мы получали, мы не можем», — заявил Турлов.

По его словам, после выхода публикаций независимый член совета директоров Freedom Holding Corp. инициировал внутреннее финансовое расследование. В рамках него специалисты делают анализ претензий, которые были предъявлены холдингу.

«У нас почти закончен процесс. Мы раскрыли большое количество информации, и эти факты не содержат какие-либо нарушения. Наши советники считают, что нет вероятности предъявления нам финансовых претензий [по его итогам]», — отметил глава холдинга.

Турлов пояснил, что уверенность им придает прозрачность Freedom Holding. Его работа на рынке США позволяет американскому регулятору в любой момент прийти и выяснить, что холдинг делает в любой юрисдикции, в том числе в Казахстане.

Он также подчеркнул, что нынешний процесс с американским регулятором — доказательный, а не политический. В рамках него американский регулятор запрашивает первичную информацию. Если он приходит к выводу, что компания совершила нарушения, начинается следующий этап переговоров, который может быть и судебным.