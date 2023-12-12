А казахстанцы не будут платить госпошлину при обращении в Конституционный суд
Микрофинансовые организации Казахстана освободили от налогообложения на три года
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

Президент Касым-Жомарт Токаев во вторник подписал законы «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения» и «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)».

Ранее в мажилисе сообщали, что оба закона предусматривают освобождение микрофинансовых организаций от налогообложения доходов на три года в связи со списанием проблемных микрокредитов физических лиц. Кроме того, от уплаты налогов освобождаются накопления детей из Национального фонда, а казахстанцы не будут платить государственную пошлину при обращении в Конституционный суд.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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