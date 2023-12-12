Микрофинансовые организации Казахстана освободили от налогообложения на три года

А казахстанцы не будут платить госпошлину при обращении в Конституционный суд
Тамара Вааль, Астана, Власть
Президент Касым-Жомарт Токаев во вторник подписал законы «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения» и «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)».
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