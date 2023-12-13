В Восточном Казахстане оштрафовали активиста, поддержавшего Марата Жыланбаева

Во вторник полиция оштрафовала на 50 МРП 56-летнего жителя Восточно-Казахстанкой области Серика Ыдырышева, разместившего в социальных сетях видео в поддержку Марата Жыланбаева, лидера незарегистрированной партии «Алға, Қазақстан!». Ыдырышев не согласен с обвинениями и хочет обжаловать решение, сообщает Радио «Азаттык» .

«В соответствии с Конституцией открыто буду выражать свое мнение. Я не сделал ничего противозаконного. Считаю, что на меня оказывают давление, назначая штраф», - заявил Ыдырышев.

Активист не согласен с обвинениями и не подписал протокол. Он намерен обжаловать это.

В ноябре активист на своей странице в социальной сети выразил недовольство, что суд над Жыланбаевым проходил в закрытом режиме. Также он был несогласен с приговором и раскритиковал приказ президента «стрелять на поражение» во время январских событий.

7 декабря суд в Астане арестовал активистов оппозиционной партии «Алға, Қазақстан!» Асета Абишева и правозащитника Айдара Сыздыкова на 15 суток. Им вменили совершение правонарушения по статье 434 части 1 КоАП (мелкое хулиганство). Они были задержаны полицией 6 декабря у спецприемника, куда приехали, чтобы встретить другого активиста, Каната Амренова, который в прошлом месяце был арестован на 15 суток. Активисты связывают это с предстоящей очередной подачей документов на регистрацию оппозиционной партии «Алға, Қазақстан!», которую группа запланировала на 15 декабря.

60-летний Марат Жыланбаев в последние годы выступал с критикой властей и участвовал в акциях протеста. Последняя несогласованная акция прошла 17 марта перед зданием посольства стран ЕС в Астане, на которой он требовал регистрации политических партий и освобождения политзаключенных. За это 3 мая его привлекли к административной ответственности и арестовали на 20 суток. Но 23 мая он так и не вышел после отбытия административного ареста. Позже стало известно, что полиция доставила его в управление по борьбе с экстремизмом, а в загородном доме Жыланбаева провели обыск. После чего его арестовали на два месяца, подозревая в «причастности к запрещенной организации» (ст. 405 УК РК) и «финансировании деятельности экстремистской организации» (ст.258 УК РК). 30 октября начался суд, его сделали закрытым. 29 ноября Жыланбаева приговорили к семи годам лишения свободы.