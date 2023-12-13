Для всех казахстанцев эти условия будут с 2025 года
Оценить имущество и нотариально заверить договоры займов должен бизнес перед сдачей декларации
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

С 1 января 2024 года во всеобщее декларирование в Казахстане входят руководители, учредители юридических лиц, индивидуальные предприниматели и их супруги. Для сдачи деклараций им нужно проверить регистрационные данные имущества, сделать оценку имущества на 31 декабря текущего года, заверить договоры займов у нотариусов и разместить деньги свыше 10 тыс. МРП на банковских счетах.

Об этом в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций рассказал директор департамента администрирования непроизводственных платежей, физлиц и специальных налоговых режимов комитета государственных доходов Нуржан Куандыков.

«Перед заполнением декларации рекомендуется до 31 декабря текущего года подготовить соответствующие документы: необходимо проверить регистрационные данные вашего имущества, сделать оценку имущества на 31 декабря текущего года, заверить договоры займов у нотариусов, разместить денежные средства, превышающие 34,5 млн тенге (10 тыс. МРП – В.), на банковских счетах. Самостоятельно о наличии активов и обязательств в Казахстане вы можете проверить по следующим сайтам: по ценным бумагам, по договорам долевого участия, по объектам интеллектуальной собственности, по имуществу, переданному в доверительное управление, а также по договорам займов», - рассказал Куандыков.

По его словам, аналогичные требования будут предъявлять ко всем гражданам Казахстана с 2025 года.

Под «оценкой недвижимости» в КГД подразумевают различные ценные вещи, например, ювелирные украшения или картины, а оценку квартир и автомобилей проводить не нужно.

За непредставление декларации на первый раз предусмотрено предупреждение, за повторное нарушение в течение года – штраф в 15 МРП, за представление неполных или недостоверных сведений – в первый раз также предупреждение, за повторное нарушение в течение года – штраф 3 МРП. А за сокрытие объектов налогообложения впервые в течение года штраф будет 200% от суммы неуплаченных налогов, за повторное нарушение – 300%.
Декларацию можно сдать до 15 сентября 2024 года через мобильное приложение e-salyqАzamat, через кабинет налогоплательщика или e-Gov, через мобильные приложения банков.

Напомним, всеобщее декларирование введено в Казахстане с 1 января 2021 года. На первом этапе декларацию предоставляли госслужащие, приравненные к ним лица, а также их супруги. На втором этапе, в 2023 году, декларировать доходы стали работники госучреждений и квазигосударственного сектора, их супруги. С 1 января 2024 года декларации будут сдавать руководители, учредители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, а также их супруги. А с 1 января 2025 года сдавать декларацию будут все остальные граждане Казахстана.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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