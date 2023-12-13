Аэропорт Алматы предупреждает о проблемах с оборудованием наземного обслуживания из-за мороза

В аэропорту работают над устранением проблемы
Международный аэропорт Алматы поздно вечером в среду сообщил, что из-за сильных морозов «возникают временные проблемы с некоторым оборудованием наземного обслуживания».
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