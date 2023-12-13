В аэропорту работают над устранением проблемы
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Аэропорт Алматы предупреждает о проблемах с оборудованием наземного обслуживания из-за мороза
Фото Жанары Каримовой

Международный аэропорт Алматы поздно вечером в среду сообщил, что из-за сильных морозов «возникают временные проблемы с некоторым оборудованием наземного обслуживания».

В аэропорту не указали, какие конкретно это проблемы, но проинформировали, что они могут «повлиять на своевременное обеспечение определенных услуг на летном поле».

«Наша техническая команда работает над скорейшим решением данной проблемы. Мы также тесно сотрудничаем с авиакомпаниями, чтобы минимизировать возможные задержки сервисных услуг или обслуживания рейсов», - говорится в сообщении аэропорта.

Согласно его табло, в настоящее время в аэропорту Алматы задерживается несколько местных и международных рейсов, в том числе в Стамбул, Абу-Даби, Атырау.

Минувшей ночью в районе аэропорта Алматы было 26 мороза. Примерно такая же температура ожидается предстоящей ночью.

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