До этого времени все петиции не имеют силы
Платформа для подачи петиций заработает с апреля 2024 года – Мининформации
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

Казахстанцы официально смогут подавать и подписывать онлайн-петиции только с апреля 2024 года, когда заработает специальная платформа, сообщил в четверг журналистам в кулуарах сената вице-министр культуры и информации Данияр Кадиров.

«Онлайн-петиции в законную силу войдут с апреля 2024 года, потому что закон принят в октябре, вступает в силу через шесть месяцев после принятия. Платформа для петиций заработает в апреле, казахстанцы смогут воспользоваться своим законным правом», - сказал Кадиров.

Поэтому, по его словам, до апреля 2024 года петиции рассматриваться не будут, но до этого времени у граждан есть право подать обращение через eOtinish.

Кадиров также констатировал, что ранее опубликованная петиция против бытового насилия, набравшая более 150 тыс. голосов, «не имеет силы».

Напомним, после убийства Салтанат Нукеновой казахстанцы запустили онлайн-петицию с призывом ужесточить наказание за бытовое насилие. Петиция набрала более 150 тыс. подписей, однако министр юстиции Азамат Ескараев заявил, она не имеет никакой силы, так как создана не на той платформе. Но министр культуры и информации Аида Балаева пообещала, что государство учтет эту петицию при работе в сфере противодействия семейно-бытовому насилию.

2 октября президент подписал поправки в законодательство, предусматривающие создание в Казахстане института петиций. Чтобы петицию рассмотрели в правительстве, она должна набрать не менее 50 тыс. голосов.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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