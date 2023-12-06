Петиция против бытового насилия создана не на той платформе, заявил глава Минюста

Министр юстиции Азамат Ескараев заявил, что петиция по бытовому насилию, которую подписали более 150 тыс. казахстанцев, не имеет никакой силы, так как создана не на той платформе. Однако платформа, предусмотренная законом, еще не разработана.

«Закон (о петициях – В.) принят, он действует. Платформа в ближайшее время будет запущена. По сроку (запуска – В.) нужно адресовать уполномоченному органу (…) Я понимаю, что петиция набрала на старой базе петиций определенное количество голосов, но она сделана не на базе новой платформы и не в соответствие с принятым законом», - заявил Ескараев в среду в кулуарах мажилиса.

По мнению министра, вопрос запуска новой платформы лежит не в юридической, а в технической плоскости, так как это информационная платформа. Однако так как она еще не заработала, то людям нужно подождать.

«Мы живем в правовом государстве, я считаю, что нужно руководствоваться законом. Закон принят, он действует, на его базе разрабатывается новая платформа. На ее базе нужно создавать соответствующую петицию», - убежден глава Минюста.

Напомним, после убийства Салтанат Нукеновой казахстанцы запустили онлайн-петицию с призывом ужесточить наказание за бытовое насилие. Петиция уже набрала более 150 тыс. подписей.

2 октября президент подписал поправки в законодательство, предусматривающие создание в Казахстане института петиций. Чтобы петицию рассмотрели в правительстве, она должна набрать не менее 50 тыс. голосов.