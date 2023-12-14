Они отправлены в пункты обогрева или по месту жительства
МЧС спасло за сутки более 880 человек, застрявших на дорогах
фото МЧС

Более 880 человек, застрявших на автодорогах страны из-за погодных условий, было спасено за сутки силами министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщается на сайте ведомства.

В Северо-Казахстанской области на автодороге Челябинск Новосибирск из-за замерзания дизельного топлива произошла аварийная остановка пассажирского автобуса, следовавшего из Таджикистана в Россию. 31 пассажир был размещены в пункте обогрева.

В Жамбылской области из-за закрытия участка автодороги Алматы Ташкент скопился автотранспорт. Спасено 392 человека, из них 221 человек были отправлены железнодорожным транспортом, остальные размещены в двух пунктах обогрева. В Кордайском районе из застрявших в снегу автомашин спасено 165 человек, они были доставлены в пункты обогрева.

«В Туркестанской области силами ДЧС из снежных переметов спасено 287 человек, которые были доставлены по месту жительства, на железнодорожный вокзал или размещены в пунктах обогрева», – также сообщает ведомство.

Кроме того, поисково-спасательные работы завершились благополучно в Алматинской, Жамбылской и Павлодарской областях. Шесть человек, вышедших в непогоду на выпас и поиски скота, найдены группами из спасателей, полицейских и местных жителей.

Всего за трое суток силами МЧС спасено более 1 000 человек, в том числе 86 детей. Только за прошедшие сутки спасателями МЧС совместно с местными исполнительными органами, полицией, военнослужащими и дорожными службами спасено 887 человек.

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналистка Власти

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