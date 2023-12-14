По их словам, участвующих в забастовке семерых работников уволили
Бастующие рабочие West Oil Software сообщают об усилении давления на них
СКРИНШОТ ИЗ ВИДЕООБРАЩЕНИЯ РАБОЧИХ WEST OIL SOFTWARE

Бастующие рабочие нефтесервисной компании West Oil Software в Жетыбае заявили об усилении давления на них в ночь на 13 декабря, также накануне семеро рабочих были уволены, сообщает «Радио Азаттык».

Забастовка рабочих продолжается уже четвертый день. По их словам, в ночь на 13 декабря был издан приказ об увольнении семи человек. Бастующие сообщают, что не планируют расходиться.

Между тем в сети распространяются видеообращения рабочих как минимум двух других компаний – ТОО «БузачиТрансКурылыс» и работников химизации нефтедобычи, где они заявили о поддержке требований бастующих работников компании West Oil Software.

Ранее в Мангистауской области состоялся суд, который признал забастовку рабочих нефтесервисной компании West Oil Software незаконной. АО «Национальная компания "КазМунайГаз» в свою очередь заявила, что перевод в штат дочернего предприятия КМГ не представляется возможным, так как это нарушит права безработных в регионе, состоящих на учёте и ожидающих своей очереди на трудоустройство.

В нефтесервисной компании West Oil Software работают более 500 человек. Компания оказывает транспортно-логистические, а также другие профессиональные услуги для нефтедобывающих компаний.

11 декабря рабочие West Oil Software объявили забастовку, требуя присоединить их в АО «Национальная компания "КазМунайГаз"», распространить на них единую систему оплаты труда и обновить материально-техническую базу.

5 октября 2022 года рабочие предприятия уже выдвигали эти требования. С тех пор больше года длился их трудовой спор, но проблема не была решена. В ноябре им сообщили, что материально-техническая база будет удовлетворена, однако предприятие будет выведено на тендер.

Ранее нефтяники сообщали, что в 2018 году их уволили из Oil Transport Corporation, дочерней компании «Мангистаумунайгаз», и присоединили к West Oil Software, после чего ухудшились условия труда.

С момента обретения Казахстаном независимости работники нефтяных и нефтесервисных предприятий регулярно организуют массовые акции. В последние пять лет их число резко возросло: за это время рабочие организовали несколько сотен различных акций. Многие протесты связаны с тем, что крупные нефтегазовые компании стали приватизировать свои структурные подразделения, а затем разыгрывать тендеры на эту производственную деятельность или же нанимать персонал через кадровые агентства. Нефтегазовые компании делали это для «оптимизации», однако это ухудшало условия труда многих работников этих компаний.


Назерке Курмангазинова
Назерке Курмангазинова

Журналистка Власти

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