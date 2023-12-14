Бастующие рабочие West Oil Software сообщают об усилении давления на них

Бастующие рабочие нефтесервисной компании West Oil Software в Жетыбае заявили об усилении давления на них в ночь на 13 декабря, также накануне семеро рабочих были уволены, сообщает «Радио Азаттык» .

Забастовка рабочих продолжается уже четвертый день. По их словам, в ночь на 13 декабря был издан приказ об увольнении семи человек. Бастующие сообщают, что не планируют расходиться.

Между тем в сети распространяются видеообращения рабочих как минимум двух других компаний – ТОО «БузачиТрансКурылыс» и работников химизации нефтедобычи, где они заявили о поддержке требований бастующих работников компании West Oil Software.

Ранее в Мангистауской области состоялся суд, который признал забастовку рабочих нефтесервисной компании West Oil Software незаконной. АО «Национальная компания "КазМунайГаз» в свою очередь заявила, что перевод в штат дочернего предприятия КМГ не представляется возможным, так как это нарушит права безработных в регионе, состоящих на учёте и ожидающих своей очереди на трудоустройство.

В нефтесервисной компании West Oil Software работают более 500 человек. Компания оказывает транспортно-логистические, а также другие профессиональные услуги для нефтедобывающих компаний.

11 декабря рабочие West Oil Software объявили забастовку, требуя присоединить их в АО «Национальная компания "КазМунайГаз"», распространить на них единую систему оплаты труда и обновить материально-техническую базу.

5 октября 2022 года рабочие предприятия уже выдвигали эти требования. С тех пор больше года длился их трудовой спор, но проблема не была решена. В ноябре им сообщили, что материально-техническая база будет удовлетворена, однако предприятие будет выведено на тендер.

Ранее нефтяники сообщали, что в 2018 году их уволили из Oil Transport Corporation, дочерней компании «Мангистаумунайгаз», и присоединили к West Oil Software, после чего ухудшились условия труда.

С момента обретения Казахстаном независимости работники нефтяных и нефтесервисных предприятий регулярно организуют массовые акции. В последние пять лет их число резко возросло: за это время рабочие организовали несколько сотен различных акций. Многие протесты связаны с тем, что крупные нефтегазовые компании стали приватизировать свои структурные подразделения, а затем разыгрывать тендеры на эту производственную деятельность или же нанимать персонал через кадровые агентства. Нефтегазовые компании делали это для «оптимизации», однако это ухудшало условия труда многих работников этих компаний.



