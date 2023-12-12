Забастовку рабочих West Oil Software признали незаконной, но бастующие отказываются расходиться

Накануне в Мангистауской области состоялся суд, который признал забастовку рабочих нефтесервисной компании West Oil Software незаконной. Однако бастующие сообщают, что не планируют расходиться, ожидая выполнения своих требований.

«Нас пытаются разогнать, применяются разные действия. Вчера приходил СОБР, не дал нам палатки установить, воду подогреть. Но мы требуем, чтобы наше предприятие вывели из "доверительного управления" и присоединили к "КазМунайГазу". Потому что мы устали от тендеров, частников. Сейчас -15 в Мангистау, но мы не расходимся. Ребята говорят, что, даже если начнут увольнять, не будем расходиться», - сообщил «Власти» один из бастующих рабочих.

Также он сообщил, что без их участия состоялся суд, который признал забастовку незаконной. В государственной инспекции труда же заявили, что «забастовки на подобных предприятиях являются запрещенными, так как обеспечивают деятельность опасных производственных объектов АО "Мангистаумунайгаз"».

В нефтесервисной компании West Oil Software работают более 500 человек. Компания оказывает транспортно-логистические, а также другие профессиональные услуги для нефтедобывающих компаний.

11 декабря рабочие West Oil Software объявили забастовку, требуя присоединить их в АО «Национальная компания "КазМунайГаз"», распространить на них единую систему оплаты труда и обновить материально-техническую базу.

5 октября 2022 года рабочие предприятия уже выдвигали эти требования. С тех пор больше года длился их трудовой спор, но проблема не была решена. В ноябре им сообщили, что материально-техническая база будет удовлетворена, однако предприятие будет выведено на тендер. «КазМунайГаз» же сообщал, что требования о переводе в штат ее дочерней компании Oil Transport Corporation «не представляется возможным».

Ранее нефтяники сообщали, что в 2018 году их уволили из Oil Transport Corporation, дочерней компании «Мангистаумунайгаз», и присоединили к West Oil Software, после чего ухудшились условия труда.

С момента обретения Казахстаном независимости работники нефтяных и нефтесервисных предприятий регулярно организуют массовые акции. В последние пять лет их число резко возросло: за это время рабочие организовали несколько сотен различных акций. Многие протесты связаны с тем, что крупные нефтегазовые компании стали приватизировать свои структурные подразделения, а затем разыгрывать тендеры на эту производственную деятельность или же нанимать персонал через кадровые агентства. Нефтегазовые компании делали это для «оптимизации», однако это ухудшало условия труда многих работников этих компаний.

После акции протеста нефтяников в Астане «Власть» написала текст о том, почему нефтяники протестовали и продолжают протестовать.