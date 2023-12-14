Жители Туркестана требуют восстановить подачу тепла

Около 40 жителей Туркестана пришли к областному акимату в четверг, 14 декабря, с требованием восстановить подачу тепла. Активист Амангельды Калыбек сообщил корреспонденту «Власти», что как минимум в двух районах – Отырар и Жаңа қала – нет отопления.

По словам активиста, на прошлой неделе из-за проверок был отключен газ, и с того момента отопление подавалось с перебоями. Со среды его отключили полностью. Днем в четверг также было отключение электричества, но сейчас оно восстановлено. Около 40 человек пришли к акимату, требуя вернуть отопление, но аким области не принял их, так как был в рабочей поездке. Позднее пришедших приняли аким города и заместитель акима области.

«Они сообщили, что нашли, откуда началась утечка, и в срочном порядке исправят. Кроме того, есть много проблем с теплоизоляцией дома, их обещают решить позже», – рассказал «Власти» Калыбек.

По его словам, жители дают акимату четыре часа на решение проблемы, и будут требовать отставки акима города, если теплоснабжение не восстановится.

Пресс-секретарь акима города Гаухар Нурмаханкызы сообщила на своей странице в Facebook, что рабочая группа обнаружила открытый кран трубы с горячей водой в одном из домов, и из-за колебания давления воды в трубах возникла тепловая нестабильность.

Тем не менее жители города предполагают, что на проблему также повлияло низкое качество новостроек. «Власть» рассказывала о проблемах региона в репортаже «Туркестан. Духовная столица тюркского мира без работы и туристов».





