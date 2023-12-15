Бастующие рабочие West Oil Software сообщают об усилении давления на них

В пятницу уже пятый день как бастуют рабочие нефтесервисной компании West Oil Software, требуя присоединить их в штат АО «Национальная компания “КазМунайГаз”» и распространить на них единую систему оплаты труда. По словам рабочих, их окружили полицией и СОБР, а работодатели угрожают увольнениями и оплатой простоя.

«Нам угрожают, что будут еще увольнения. Заказчик же “Мангистаумунайгаз”, вот ссылаясь на них, работодатель говорит, что они повесят на нас всю оплату простоя. Требуют, чтобы мы разошлись, что мы тут незаконно стоим. Нас окружили полицией и СОБР. Но мы закон не нарушаем. На улице -12, с ветром ощущается на -20. Люди стоят на холоде. Если мы поедем домой, то нас задержат. 24 часа бастуем. Нам не дали палатки развернуть, не дают развести огонь. В машинах спим, на улице ходим. Говорят, что земля в частной собственности, тут нельзя вот это всё делать», - сообщил «Власти» один из бастующих.

Он рассказывает, что «КазМунайГаз» обязался в 2024 году обновить 70 единиц в техники. После забастовки им сообщили, что КМГ обновит 202 единицы техники.

«Но по правде говоря, если предприятие не находится в руках КМГ, то не будет и обновлений техники. Мы требуем, чтобы предприятие вернули в лоно нацкомпании. Частник же только о своем кармане думает», - добавляет он.

В нефтесервисной компании West Oil Software работают более 500 человек. Компания оказывает транспортно-логистические, а также другие профессиональные услуги для нефтедобывающих компаний.

11 декабря рабочие West Oil Software объявили забастовку, требуя присоединить их в АО «Национальная компания "КазМунайГаз"», распространить на них единую систему оплаты труда и обновить материально-техническую базу.

13 декабря бастующие рабочие нефтесервисной компании West Oil Software в Жетыбае заявили об усилении давления на них: семеро рабочих были уволены. Забастовку рабочих признали незаконной.

5 октября 2022 года рабочие предприятия уже выдвигали эти требования. С тех пор больше года длился их трудовой спор, но проблема не была решена. В ноябре им сообщили, что материально-техническая база будет удовлетворена, однако предприятие будет выведено на тендер.

Ранее нефтяники сообщали, что в 2018 году их уволили из Oil Transport Corporation, дочерней компании «Мангистаумунайгаз», и присоединили к West Oil Software, после чего ухудшились условия труда.

С момента обретения Казахстаном независимости работники нефтяных и нефтесервисных предприятий регулярно организуют массовые акции. В последние пять лет их число резко возросло: за это время рабочие организовали несколько сотен различных акций. Многие протесты связаны с тем, что крупные нефтегазовые компании стали приватизировать свои структурные подразделения, а затем разыгрывать тендеры на эту производственную деятельность или же нанимать персонал через кадровые агентства. Нефтегазовые компании делали это для «оптимизации», однако это ухудшало условия труда многих работников этих компаний.

После акции протеста нефтяников в Астане «Власть» написала текст о том, почему нефтяники протестовали и продолжают протестовать.