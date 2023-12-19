В Кентау до сих пор восстанавливают систему отопления более 20 жилых домов

В Кентау с 13 декабря до сих пор восстанавливают систему отопления более 20 жилых домов и идет работа по возобновлению электроснабжения шести многоэтажных и 37 частных домов.

По информации акимата Туркестанской области, создан штаб под контролем главы региона Дархана Сатыбалды. Первый заместитель акима области Зулпыхар Жолдасов доложил, что на сегодня ситуация стабильная, в центре ТЭЦ-5 котельные работают по графику, на стратегическом объекте организовано круглосуточное дежурство.

«Через систему центрального отопления к централизованному отоплению подключены 14 тысяч абонентов. Это более 100 бюджетных учреждений, 336 многоэтажных жилых домов, более двух тысяч домов частного сектора. Кроме того, тепло от ТЭЦ получают около четырех тысяч коммерческих объектов», - сообщили в акимате.

Власти региона также заверяют, что полностью решена проблема с обеспечением питьевой водой.

Напомним, вечером 13 декабря в Кентау при отключении линий электропередачи связи с энергосистемой на ТЭЦ отключились все четыре котла. В Минэнерго отчитывались, что уже через 15 минут подача тепла была восстановлена. Но жители города жаловались на холод в квартирах, отсутствие электричества и воды.