Сотрудники органов гражданской защиты будут получать подъемные при переезде
МЧС возвращает пожарный контроль при приемке зданий, чья высота более 28 метров

Тамара Вааль, Астана, Власть

Министерство по чрезвычайным ситуациям намерено вернуть себе контроль при приемке в эксплуатацию объектов и зданий, чья высота более 28 метров. Кроме того, МЧС планирует обязать туристов информировать территориальные органы по ЧС о предстоящих маршрутах передвижений. Об этом в четверг в ходе презентации поправок в законодательство вопросам гражданской защиты в мажилисе сообщил вице-министр по ЧС Бауыржан Сыздыков.

Новым законопроектом также предлагается выплачивать подъёмное пособие сотрудникам органов гражданской защиты в случае переезда в другую местность и давать надбавку за работу в условиях, приближенных к боевым действиям.
«Законопроект предусматривает усиление мер по обеспечению безопасности в сфере гражданской защиты. В частности, предусматривается внесение поправок в 4 кодекса и 17 законов, направленных на повышение социального положения сотрудников органов гражданской защиты, в том числе осуществление выплат подъемных пособий при перемещении и продвижении сотрудников по службе, связанных с переездом в другую местность», - сказал Сыздыков.

Планируется установить выплату в размере двух денежных содержаний на одного сотрудника и 0,5 денежного содержания на каждого члена семьи. Кроме того, законопроектом предлагается возмещать затраты на перевозку собственного имущества в размере 166 950 тенге на каждого сотрудника и надбавки за за работу в условиях, приближенных к боевым действиям. В данном случае срок службы будет будет исчисляться из расчета один день за три и выплачиваться денежное содержание в трехкратном размере. Как уточнил вице-министр, на эти цели ежегодно будет выделяться порядка 873,2 млн. тенге.
«(Поправки направлены на - В.) возврат пожарного контроля при приемке в эксплуатацию объектов с массовым пребыванием людей и зданий высотой более 28 метров», - также добавил Сыздыков.
В рамках децентрализации системы государственного материального резерва, в МЧС предполагают передать функции по формированию и хранению материальных ценностей мобилизационного резерва госорганам, имеющим мобилизационные задания. А вот туристов, экскурсантов, лиц, осуществляющих туристскую деятельность, граждан и лиц, постоянно проживающих на территории РК хотят обязать информировать территориальные органы МЧС о предстоящих маршрутах передвижений.

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