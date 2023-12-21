МЧС возвращает пожарный контроль при приемке зданий, чья высота более 28 метров

Сотрудники органов гражданской защиты будут получать подъемные при переезде
Тамара Вааль, Астана, Власть
Министерство по чрезвычайным ситуациям намерено вернуть себе контроль при приемке в эксплуатацию объектов и зданий, чья высота более 28 метров. Кроме того, МЧС планирует обязать туристов информировать территориальные органы по ЧС о предстоящих маршрутах передвижений. Об этом в четверг в ходе презентации поправок в законодательство вопросам гражданской защиты в мажилисе сообщил вице-министр по ЧС Бауыржан Сыздыков.
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