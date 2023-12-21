МЧС возвращает пожарный контроль при приемке зданий, чья высота более 28 метров

Министерство по чрезвычайным ситуациям намерено вернуть себе контроль при приемке в эксплуатацию объектов и зданий, чья высота более 28 метров. Кроме того, МЧС планирует обязать туристов информировать территориальные органы по ЧС о предстоящих маршрутах передвижений. Об этом в четверг в ходе презентации поправок в законодательство вопросам гражданской защиты в мажилисе сообщил вице-министр по ЧС Бауыржан Сыздыков.

Новым законопроектом также предлагается выплачивать подъёмное пособие сотрудникам органов гражданской защиты в случае переезда в другую местность и давать надбавку за работу в условиях, приближенных к боевым действиям.

«Законопроект предусматривает усиление мер по обеспечению безопасности в сфере гражданской защиты. В частности, предусматривается внесение поправок в 4 кодекса и 17 законов, направленных на повышение социального положения сотрудников органов гражданской защиты, в том числе осуществление выплат подъемных пособий при перемещении и продвижении сотрудников по службе, связанных с переездом в другую местность», - сказал Сыздыков.

Планируется установить выплату в размере двух денежных содержаний на одного сотрудника и 0,5 денежного содержания на каждого члена семьи. Кроме того, законопроектом предлагается возмещать затраты на перевозку собственного имущества в размере 166 950 тенге на каждого сотрудника и надбавки за за работу в условиях, приближенных к боевым действиям. В данном случае срок службы будет будет исчисляться из расчета один день за три и выплачиваться денежное содержание в трехкратном размере. Как уточнил вице-министр, на эти цели ежегодно будет выделяться порядка 873,2 млн. тенге.

«(Поправки направлены на - В.) возврат пожарного контроля при приемке в эксплуатацию объектов с массовым пребыванием людей и зданий высотой более 28 метров», - также добавил Сыздыков.

В рамках децентрализации системы государственного материального резерва, в МЧС предполагают передать функции по формированию и хранению материальных ценностей мобилизационного резерва госорганам, имеющим мобилизационные задания. А вот туристов, экскурсантов, лиц, осуществляющих туристскую деятельность, граждан и лиц, постоянно проживающих на территории РК хотят обязать информировать территориальные органы МЧС о предстоящих маршрутах передвижений.