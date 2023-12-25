Суд отправил под адмарест двух активистов Oyan, Qazaqstan за акцию 16 декабря

В понедельник вечером специализированный межрайонный административный суд Алматы арестовал на 15 суток активистов движения Oyan, Qazaqstan! Боту Шарипжан и Равката Мухтарова за участие в акции в День Независимости.

Суд прошел в онлайн режиме. Сами активисты не признали свою вину. Их адвокат Галым Нурпеисов заявил, что будет обжаловать постановление об административном аресте.

«То, что сейчас видим, это продолжение того беспредела, который у нас творится. Это говорит о том, что люди у власти Казахстана занимаются двуличием, говоря о гордости, патриотизме за Родину, а людей, которые показывают свое отношение к определенным знаменательным датам, на сегодняшний день считают правонарушителями. Это преступление перед будущим», – отметил он.

16 декабря, в День Независимости, активисты движения Oyan, Qazaqstan и незарегистрированной Демократической партии традиционно пришли на площадь Республики в Алматы, чтобы почтить память погибших во время Желтоксана, Жанаозена и Кантара и потребовать привлечения к ответственности виновных в гибели людей.

Движение Oyan, Qazaqstan утром 16 декабря сообщило, что у домов его активистов дежурит полиция. На площадь тем не менее смогли прийти активистки Асем Жапишева и Бота Шарипжан, гражданский активист и бывший кандидат в депутаты маслихата Алматы Равкат Мухтаров и несколько других. У Жапишевой в руках был транспарант с портретом 4-летней Айкоркем Мелдехан, убитой во время Кантара.

После примерно часа пребывания у монумента Независимости участники движения Oyan, Qazaqstan прошли к мемориалу жертвам Кантара, где оставили свои транспаранты. По дороге они скандировали имена семи детей, убитых во время Кантара.