МВД сообщило о ликвидации 6 транснациональных ОПГ в 2023 году

В 2023 году министерство внутренних дел ликвидировало 6 транснациональных ОПГ. Всего ведомство возбудило более 60 уголовных дел по фактам создания, руководства, участия и финансирования ОПГ. МВД также зарегистрировало более 150 уголовных дел, связанных с торговлей людьми, сообщает Polisia.kz.

За организацию и участие в транснациональных ОПГ зарегистрировано 9 уголовных дел. Пресечены факты въезда четырех криминальных авторитетов на территорию Казахстана.

Из 150 уголовных дел по торговле людьми 28 связаны с несовершеннолетними.

В октябре на территории международного центра «Хоргос» пресечена незаконная деятельность притонов и подпольных казино, которые работали под прикрытием оздоровительного центра и гостиничного комплекса. Задержано пять фигурантов, в том числе два иностранца.

Кроме того, в течение года сотрудники МВД пресекли 470 фактов вымогательства и изъяли из незаконного оборота 470 единиц огнестрельного и травматического оружия, 44 гранаты, две гранатомета, 400 граммов тротила и более 14 тысяч боеприпасов.

В Астане были предотвращены 2 факта заказных убийств, мотивами которых послужили долговые обязательства.

МВД также ведет работу с Агентством финансового мониторинга. В феврале этого года ведомствами из незаконного оборота изъято более 20 тыс. литров контрафактного алкоголя, свыше 16 тыс. литров спирта и около 1 600 000 пачек сигарет. В Павлодарской области и области Абай были задержаны три грузовые автомашины, которые транспортировали табачные изделия без акциза на общую сумму 1,5 млрд тенге или более 3 млн. долларов