В результате обрушения свода печи погибли четыре человека
До четырех лет лишения свободы получили сотрудники «АрселорМиттал Темиртау» по факту гибели рабочих
ФОТО БОРИСА КОПЫЛОВА

До четырех лет лишения свободы получили сотрудники «АрселорМиттал Темиртау» по факту гибели четырех рабочих в результате обрушения свода печи 10 июня 2022 года, сообщает пресс-служба Карагандинского областного суда.

В Темиртауском городском суде рассмотрели уголовное дело сотрудников «АрселорМиттал Темиртау»​ Л., З., Э., С., К., заведенное по статье о нарушении правил безопасности ведения строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью одного человека и смерть 4 лиц. Фигурант дела Ч. обвинялся в невыполнении своих обязанностей вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, если это повлекло смерть человека.

Суд назначил Л., Э., К. наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности; Ч. – 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности с лишением права занимать руководящие должности в горнодобывающей и строительных сферах сроком на 3 года; С. – лишения свободы на срок 2 года 1 месяц 10 дней; З. – лишения свободы на срок 2 года 16 дней.

В пресс-службе суда добавили, что отягчающих обстоятельств по делу не имеется. В качестве смягчающих обстоятельств суд признал наличие у некоторых фигурантов дела малолетних детей, чистосердечное признание и наличие на иждивении людей с инвалидностью.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.

Напомним, 10 июня 2022 года на территории «АрселорМиттал Темиртау» в результате обрушения свода печи погибли четыре человека. Председатель комитета труда и социальной защиты министерства труда и социальной защиты населения Толеген Оспанкулов заявлял, что причиной несчастного случая явилось неудовлетворительное техническое состояние здания, содержание территории и недостатки в организации рабочих мест.

Главный государственный инспектор труда по Карагандинской области Ирина Любарская заявляла, что причиной гибели рабочих на производстве «АрселорМиттал Темиртау» стали неудовлетворительная организация работ, отсутствие безопасности и другие. То есть 100-процентная вина за произошедшее лежит на работодателе.

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