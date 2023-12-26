До четырех лет лишения свободы получили сотрудники «АрселорМиттал Темиртау» по факту гибели рабочих

До четырех лет лишения свободы получили сотрудники «АрселорМиттал Темиртау» по факту гибели четырех рабочих в результате обрушения свода печи 10 июня 2022 года, сообщает пресс-служба Карагандинского областного суда.

В Темиртауском городском суде рассмотрели уголовное дело сотрудников «АрселорМиттал Темиртау»​ Л., З., Э., С., К., заведенное по статье о нарушении правил безопасности ведения строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью одного человека и смерть 4 лиц. Фигурант дела Ч. обвинялся в невыполнении своих обязанностей вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, если это повлекло смерть человека.

Суд назначил Л., Э., К. наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности; Ч. – 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности с лишением права занимать руководящие должности в горнодобывающей и строительных сферах сроком на 3 года; С. – лишения свободы на срок 2 года 1 месяц 10 дней; З. – лишения свободы на срок 2 года 16 дней.

В пресс-службе суда добавили, что отягчающих обстоятельств по делу не имеется. В качестве смягчающих обстоятельств суд признал наличие у некоторых фигурантов дела малолетних детей, чистосердечное признание и наличие на иждивении людей с инвалидностью.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.

Напомним, 10 июня 2022 года на территории «АрселорМиттал Темиртау» в результате обрушения свода печи погибли четыре человека. Председатель комитета труда и социальной защиты министерства труда и социальной защиты населения Толеген Оспанкулов заявлял, что причиной несчастного случая явилось неудовлетворительное техническое состояние здания, содержание территории и недостатки в организации рабочих мест.

Главный государственный инспектор труда по Карагандинской области Ирина Любарская заявляла, что причиной гибели рабочих на производстве «АрселорМиттал Темиртау» стали неудовлетворительная организация работ, отсутствие безопасности и другие. То есть 100-процентная вина за произошедшее лежит на работодателе.