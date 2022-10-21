Пятеро сотрудников «АрселорМиттал Темиртау» предстали перед судом по факту гибели рабочих

В Карагандинской области уже начался суд в отношении пятерых сотрудников компании «АрселорМиттал Темиртау» после гибели четырех работников на предприятии, сообщил в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций председатель комитета труда и социальной защиты министерства труда и социальной защиты населения Толеген Оспанкулов.

«По результатам расследования данного несчастного случая органами внутренних дел возбуждены уголовные дела в отношении работников данной компании. На сегодня пять работников данной компании находятся под следствием. По ним уже начались судебные дела», - сообщил Оспанкулов.

Он напомнил, что 10 июня на территории «АрселорМиттал Темиртау» в результате обрушения свода печи погибли четыре человека.

«Причиной данного несчастного случая явилось неудовлетворительное техническое состояние здания, содержание территории и недостатки в организации рабочих мест», - подчеркнул председатель комитета.

Уголовное дело расследовал департамент полиции Карагандинской области. Также для расследования была создана специальная комиссия. По факту гибели рабочих были задержаны два руководителя, ответственных за проведение безопасных работ. 19 июня Темиртауским следственным судом им была санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Статья 277 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц) предусматривает наказание от 3 до 8 лет лишения свободы.

Кроме того, 24 июня главный государственный инспектор труда по Карагандинской области, глава госкомиссии Ирина Любарская заявляла, что причиной гибели рабочих на производстве «АрселорМиттал Темиртау» стали неудовлетворительная организация работ, отсутствие безопасности и другие. То есть 100-процентная вина за произошедшее лежит на работодателе.