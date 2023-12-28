Правом досрочно прекращать полномочия Генсека ОДКБ наделили совет коллективной безопасности

В четверг в ходе пленарного заседания сенат одобрил закон «О ратификации Четвертого протокола о внесении изменений в Устав Организации Договора о коллективной безопасности от 7 октября 2002 года». Поправки позволяют расширить государствам – членам организации взаимодействие в сфере биологической безопасности, а также дают возможность досрочно прекращать полномочия генерального секретаря ОДКБ по решению совета коллективной безопасности согласно представлению совета министров иностранных дел организации.

«Во исполнение решения совета коллективной безопасности организации от 28 ноября 2019 года «О внесении изменений в нормативные правовые акты Организации Договора о коллективной безопасности» в статью 17 устава вносится дополнение, позволяющее досрочно прекратить полномочия генерального секретаря Организации по решению совета коллективной безопасности организации согласно представлению совета министров иностранных дел Организации», - сказал депутат сената Дархан Кыдырали.

Он уточнил, что процедура досрочного освобождения генерального секретаря не урегулирована в нормативно-правовой базе организации. Это выяснилось в 2018 году, когда полномочия Генсека были досрочно прекращены.

«В практике международных организаций известны случаи, когда высшее административное должностное лицо досрочно освобождает свой пост по ряду причин: например, он освобождает свой пост по собственному усмотрению в связи с личными обстоятельствами или отозван направляющим государством», - уточнил депутат.

Кроме того, в документ внесены изменения в статью 8 устава, которые позволяют расширить государствам членам ОДКБ взаимодействие в сфере биологической безопасности.

Напомним, с 1 января 2023 года генеральным секретарем ОДКБ стал казахстанский политики Имангали Тасмагамбетов.

С 1 января 2024 года Казахстан будет председателем в ОДКБ.