Правом досрочно прекращать полномочия Генсека ОДКБ наделили совет коллективной безопасности

Парламент Казахстана ратифицировал поправки в устав ОДКБ
Тамара Вааль, Астана, Власть
В четверг в ходе пленарного заседания сенат одобрил закон «О ратификации Четвертого протокола о внесении изменений в Устав Организации Договора о коллективной безопасности от 7 октября 2002 года». Поправки позволяют расширить государствам – членам организации взаимодействие в сфере биологической безопасности, а также дают возможность досрочно прекращать полномочия генерального секретаря ОДКБ по решению совета коллективной безопасности согласно представлению совета министров иностранных дел организации.
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