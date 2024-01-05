По факту незаконной вырубки деревьев Qazaq Stroy Almaty возбуждено уголовное дело

По факту вырубки 176 деревьев и более 40 кустов дикой поросли на объекте строительства компании Qazaq Stroy Almaty в микрорайоне Дарабоз Алатауского района возбуждено уголовное дело по 340 статье Уголовного кодекса (незаконное уничтожение деревьев и кустарников). Зеленые насаждения не попадали под пятно строительства и не указаны в разрешении на снос, сообщило управление экологии и окружающей среды города.

«В связи с этим управлением совместно с сотрудниками составляется акт обследования зеленых насаждений с подсчетом нанесенного ущерба», - сообщили в управлении.

Также в управлении рассказали, что с июня 2023 года от Qazaq Stroy Almaty поступило шесть заявок для получения разрешения на вырубку деревьев на территории строительства жилого комплекса. На все заявки были предоставлены мотивированные отказы. 5 декабря компания вновь подала документы для получения разрешения, а 11 декабря управление выдало разрешение на вырубку 2 797 деревьев с проведением компенсационной посадки 27 970 деревьев.

Компания Qazaq Stroy была основана в 2005 году под названием «СтройЛэнд ПВ» в Павлодарской области. На тот момент владельцем компании был Сергей Муляр. В 2017 году компания перебазировалась в Алматы, сейчас ей владеет нынешний директор Дмитрий Ли. В том же году компания была переименована в Qazaq Stroy.

По официальным данным, в 2018 году состав учредителей компании Qazaq Stroy расширился. К Дмитрию Ли добавилась Надежда Артыкбаева. По открытым данным, 95% доли компании принадлежат Артыкбаевой.

Надежда Артыкбаева, кроме Qazaq Stroy, числится владельцем различных компаний: «Ардис», «Автолайн Car Trans», RD Ars, Елимай-Invest, Patron Finance, «Семейный парк развлечений» и Qazaq Project.