Также закрыто движение на 15 участках автодорог республиканского значения в пяти областях
В Астане приостановлено движение пригородных автобусов из-за непогоды
иллюстративное фото Жанары Каримовой

Из-за непогоды закрыты трассы Астана – Щучинск и Астана – Ерейментау и участок от поселка Жибек Жолы в Акмолинской области до границ Карагандинской области, сообщает ДЧС столицы. Также приостановлено движение некоторых пригородных маршрутов, сообщили в City Transportation Systems.

«В связи с ухудшением погодных условий временно приостановлено движение пригородных маршрутов №№ 308, 309, 315, 316, 317, 327, 329. Остальные пригородные маршруты на линии», – говорится в сообщении City Transportations Systems.

В ДЧС сообщили, что трассы закрыты из-за порывистого ветра, гололеда, снега с дождем и ограничения видимости.

Акимат информирует об усиленном круглосуточном режиме работы коммунальщиков. По данным «Казгидромета», 8 января в Астане снег, метель и гололед. Порывы ветра 15-20 м/с, а временами достигают 25 м/с.

К этому времени также введено ограничение движения на 15 участках автодорог республиканского значения в пяти областях – Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской, Улытау и Жетысу.

Кроме того, в связи с ухудшением погодных условий учащиеся 0-4 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения.

Бейімбет Молдағали
Бейімбет Молдағали
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