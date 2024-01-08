22 сотрудника МВД и 12 сотрудников КНБ осуждены по Январским событиям

Завершены расследования и направлены в суды 12 уголовных дел по Январским событиям в отношении 42 сотрудников МВД и КНБ, а в судах рассматриваются два дела в отношении четырех сотрудников полиции Алматинской области и трех участковых инспекторов Алмалинского района Алматы. По 10 делам уже осуждены 22 сотрудника МВД и 12 сотрудников КНБ, сообщила генеральная прокуратура в ответ на запрос «Власти».

Также в надзорном органе сообщили, что в производство принято 19 уголовных дел по фактам пыток, имевших место в Алматы (12), Талдыкоргане (3), Семее (2), Усть-Каменогорске и Атырау.

А за все время органами уголовного преследования было зарегистрировано 5 300 преступлений, из них 78 - по фактам массовых беспорядков, 45 - по актам терроризма, 12 - по нападениям на здания и сооружения, 120 - по фактам убийства и 45 - по превышению власти и должностных полномочий.

Судами же были рассмотрены дела в отношении 1 419 человек, из них осуждено 1 396, оправданы - семь, прекращены по нереалибитирующим основаниям дела в отношении 16 человек. Амнистия же коснулась 1 198 лиц, из них 1 097 осужденым сокращены сроки наказания.

Генпрокуратура также сообщила, что фондом «Қазақстан халқына» оказана помощь семьям 130 пострадавших сотрудников правоохранительных органов, 150 погибших гражданских лиц и 238 людям, получившим огнестрельные ранения, на общую сумму в 2 млрд 609 млн тенге.

В январе 2023 года Генпрокуратура сообщала, что в Казахстане было возбуждено 329 уголовных дел по пыткам по Январским событиям, из них в ведении специальных прокуроров находились уголовные дела в отношении 34 сотрудников полиции и КНБ.