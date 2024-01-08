В судах рассматриваются еще два дела
22 сотрудника МВД и 12 сотрудников КНБ осуждены по Январским событиям
ФОТО АЛМАСА КАЙСАРА

Завершены расследования и направлены в суды 12 уголовных дел по Январским событиям в отношении 42 сотрудников МВД и КНБ, а в судах рассматриваются два дела в отношении четырех сотрудников полиции Алматинской области и трех участковых инспекторов Алмалинского района Алматы. По 10 делам уже осуждены 22 сотрудника МВД и 12 сотрудников КНБ, сообщила генеральная прокуратура в ответ на запрос «Власти».

Также в надзорном органе сообщили, что в производство принято 19 уголовных дел по фактам пыток, имевших место в Алматы (12), Талдыкоргане (3), Семее (2), Усть-Каменогорске и Атырау.

А за все время органами уголовного преследования было зарегистрировано 5 300 преступлений, из них 78 - по фактам массовых беспорядков, 45 - по актам терроризма, 12 - по нападениям на здания и сооружения, 120 - по фактам убийства и 45 - по превышению власти и должностных полномочий.

Судами же были рассмотрены дела в отношении 1 419 человек, из них осуждено 1 396, оправданы - семь, прекращены по нереалибитирующим основаниям дела в отношении 16 человек. Амнистия же коснулась 1 198 лиц, из них 1 097 осужденым сокращены сроки наказания.

Генпрокуратура также сообщила, что фондом «Қазақстан халқына» оказана помощь семьям 130 пострадавших сотрудников правоохранительных органов, 150 погибших гражданских лиц и 238 людям, получившим огнестрельные ранения, на общую сумму в 2 млрд 609 млн тенге.

В январе 2023 года Генпрокуратура сообщала, что в Казахстане было возбуждено 329 уголовных дел по пыткам по Январским событиям, из них в ведении специальных прокуроров находились уголовные дела в отношении 34 сотрудников полиции и КНБ.

Алмас Кайсар
Алмас Кайсар

Журналист Власти

Свежее из этой рубрики
Свыше 1,5 тыс. абонентов в Уральске остались без света
Новости
В МВД утверждают, что есть тенденция к снижению регистрации сообщений о бытовом насилии
Новости
Использование противомалярийного препарата гидроксихлорохина в начале пандемии COVID-19 привело к увеличению смертности
Просматриваемые
Новости
В Алматы ощущалось землетрясение силой 2 балла
Новости
Российский миллиардер купил новый бизнес-джет через Казахстан в обход санкций
Новости
Otau TV исключил из линейки вещания каналы «цифрового телесемейства Первого канала»
Новости
«Первый канал. Всемирная сеть» опроверг причины отключения российских каналов на Otau TV
Новости
КазТАГ заявил, что новые DDoS-атаки на сайт ведутся из здания «Казахтелекома»
Новости
В районе озера Балхаш произошло землетрясение