350 тыс. казахстанцев планируется привить в 2024 году от коронавируса

В 2024 году от коронавирусной инфекции в Казахстане планируется привить 350 тыс. человек, сообщила во вторник в ходе брифинга в правительстве министр здравоохранения Ажар Гиният. COVID-19 стал круглогодичным и сейчас в стране продолжает циркулировать штамм Омикрон.

«Для группы риска – больных с хроническими заболеваниями, особенно с заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистыми, а также для пожилых – мы рекомендуем пройти ревакцинацию. В прошлом году 350 тысяч человек привились (от коронавируса – В.), и в этом году мы запланировали за счет бюджета привить 350 тысяч человек», - сказала Гиният.

Она отметила, что коронавирусная инфекция является круглогодичной и регистрируется в Казахстане ежемесячно. Сейчас, по ее словам, ситуация стабильная, в течение последних 6 месяцев ежемесячно регистрировалось от 100 до 400 случаев. В целом в 2023 году в республике зарегистрирован 12 121 случай COVID-19, и, по сравнению с 2022 годом, заболеваемость снизилась в 35 раз.

«В декабре 2023 года в Казахстане подтверждена циркуляция только штамма "Омикрон", в том числе, вариант "Омикрон" ("Арктур") – 52%, "Эрис" – 2%, другие варианты "Омикрона" – 46%. В стационарах в прошедшем году пролечено порядка 4 тысяч пациентов с коронавирусом. На сегодня на стационарном лечении находятся два человека, занятость инфекционных коек составляет 0,3%», - привела данные глава Минздрава.

Тем не менее, несмотря на стабильную эпидситуацию, министр рекомендовала населению носить маски, особенно с начала сезона ОРВИ – с октября до конца мая. Гиният также подчеркнула, что Минздрав не планирует возвращать обязательное ношение масок.