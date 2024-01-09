В МЧС не могут сказать, когда поднимут провалившийся в воронку вблизи шахты Майкаинского рудника автобус

Поиск автобуса с людьми, который провалился вблизи шахты Майкаинского рудника 4 января, осложнены тем, что он может провалиться дальше под пустоты, сообщил во вторник в ходе брифинга в правительстве министр по ЧС Сырым Шарипханов. Сейчас на месте работает тяжелая техника, но до автобуса остается еще около пяти метров.

«Сейчас непростая ситуация. Под автобусом имеются пустоты. Есть вероятность, что его достать легко не удастся», - сказал Шарипханов.

По его словам, сейчас на месте происшествия работают все подразделения, которые имеют возможности по геосканированию, чтобы установить точное местоположение автобуса и наличие пустот.

«Мы должны быть уверенными, что автобус далее не провалится. Сейчас работает тяжелая техника, чтобы осуществить плавный спуск на дно котлована и осуществить там земельные работы, чтобы добраться до автобуса. Пока до автобуса остается около пяти метров, и необходимо обеспечить плавный спуск, - объяснил глава МЧС, подчеркнув, что говорить о сроках завершения поисковых работ пока рано. - Мы не будем останавливаться, мы должны добиться того, чтобы автобус достать. И достать тех двух – одного спасателя и водителя, - которые там находятся».

Глава МЧС признал, что у Казахстана нет опыта проведения таких работ, поэтому сейчас изучается опыт других стран. В одном он уверен – что необходимо использовать технику для того, чтобы расчистить грунт и добраться до автобуса, а расчистить грунт можно только с использованием экскаваторов и другой техники.

Напомним, 4 января вблизи шахты Майкаинского рудника произошел обвал грунта, в воронку провалился автобус со спасателями Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб, которые направлялись на вызов в шахту. На момент обвала в автобусе находились три спасателя и водитель. Два спасателя погибли, поиски остальных до сих пор продолжаются.