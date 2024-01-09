Глава каракалпакской диаспоры в Мангистауской области Ниетбай Уразбаев скончался в больнице

9 января в больнице Алматы скончался от инфаркта глава каракалпакской диаспоры в Мангистауской области Ниетбай Уразбаев. Об этом «Власти» сообщил активист диаспоры Акылбек Муратбай.

«Боясь, что узбекские спецслужбы могут его тайно выкрасть из дома в Актау, он находился у дочери в Алматы.(…) Причина смерти: инфаркт на фоне продолжительного и сильного стресса», - сообщил Муратбай.

Ниетбай Уразбаев родился в районе Ходжейли, работал в архитектурно-строительном комитете Каракалпакстана. Последнее время жил в Актау. По его словам, давление на него началось в 2013 году, ему тогда сообщили, что не дадут въехать на родину. После смерти Ислама Каримова он смог приехать туда и с тех пор несколько раз был в стране. Последний его визит был в 2021 году.

Уразбаев выступал против изменений в Конституцию Узбекистана и даже записал видеообращение, после чего его 6 октября 2023 года вызвали на допрос в департамент полиции Мангистауской области, где также находились сотрудники правоохранительных органов Узбекистана. В департаменте полиции ему сообщили, что он объявлен в розыск постановлением суда Ходжейли в Каракалпакстане. Ниетбай Уразбаев написал заявление в Мангистаускую областную прокуратуру, чтобы они защитили его права, так как он является гражданином Казахстана. Он говорил «Власти», что цель этого преследования — закрытие всех организаций, объединяющих каракалпаков.

1 декабря 2023 года Ниетбай Уразбаев получил уведомление об аннулировании казахстанского гражданства. Сам Уразбаев указал на недостоверность сведений, представленных консульством Узбекистана, назвав их «инструментом давления».